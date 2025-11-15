Burkina-Balé-Santé

Balé : La situation épidémiologique de la province connait une amélioration

Boromo, 14 Nov.2025 (AIB) – Le comité provincial de gestion des épidémies a tenu, le mercredi 12 novembre 2025, sa première session sous la présidence du haut-commissaire, martin Bako. Les travaux ont consisté à une présentation de la situation épidémiologique du district sanitaire de Boromo, un plaidoyer pour l’introduction de la vaccination contre le paludisme et des recommandations pour la stabilisation de la situation épidémiologique de la province.

Le paludisme est en baisse dans la province des Balé, selon le médecin chef Hippolyte Bouda dans sa présentation.

Selon le médecin chef, la situation épidémiologique du district sanitaire de Boromo du trimestre 1 à 3 est meilleure par rapport aux années précédentes. Au cours du trimestres 1 à 3, 14 438 cas de paludisme ont été enregistrés dans les formations sanitaires de la province avec 34 décès.

Aussi contrairement à l’année dernière, le district n’a pas connu une épidémie de rougeole mais seulement des cas isolés d’enfants ayant échappé à la campagne de vaccination.

Cette amélioration de la situation épidémiologique est liée aux multiples efforts dont la distribution gratuite et l’usage des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action, les campagnes de sensibilisation à l’hygiène, la destruction des gîtes larvaires à travers les villes et villages et les différentes campagnes de vaccination.

Cependant, les autorités sanitaires reconnaissent que de nombreux efforts restent à fournir et des défis à relever pour une situation plus stable.

A cet effet, les participants ont suivi une communication de plaidoyer pour l’introduction de la vaccination contre le paludisme au profit des enfants. De l’avis des autorités sanitaires, la vaccination contre le paludisme est une solution contre le paludisme chez les enfants.

Ainsi, pour une meilleure adhésion des populations, les autorités administratives et les représentants des couches socioprofessionnelles ont été invités à être des porte-paroles au sein de leurs communautés sur les avantages de la vaccination.

Aussi, pour une stabilisation de la situation épidémiologique, les participants ont fait des recommandations pour la surveillance épidémiologique par des activités de sensibilisation régulière de lutte contre le paludisme telle la destruction des gîtes larvaires, les moyens de lutte contre les épidémies, la tenue de session des comités départementaux et communaux de gestion des épidémies.

Cette session fut l’occasion pour le haut-commissaire, président du conseil de santé du district de saluer l’engagement des acteurs de la santé et leurs partenaires et les leaders communautaires dont les actions conjuguées ont contribué à la baisse du paludisme dans la province. L’autorité a encouragé les acteurs à garder le cap afin de mieux faire.

Agence d’Information du Burkina

OM-dnk-ata