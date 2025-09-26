Burkina/Balé-Police-Sensibilisation-Port-Casque

Balé : La police et la veille citoyenne mènent une parade de sensibilisation au port de casque à Bagassi

Bagassi, le 25 sept. 2025(AIB) – La police nationale en collaboration avec la veille citoyenne de Bagassi ont organisé le mardi 23 septembre 2025, une parade de sensibilisation visant encourager la population au port de casque de protection en circulation.

Cette sortie de sensibilisation est une initiative de la police nationale de la ville de Bagassi à laquelle s’est jointe la veille citoyenne pour plus d’impact. L’équipe de sensibilisation a parcouru en moto, en portant des casques, les principales artères de la ville pour donner l’exemple. Puis, elle s’est positionnée dans les lieux stratégiques pour porter son message aux usagers de motocycles et les autres passants.

Le message de sensibilisation a été diffusés en langues locales afin d’atteindre plusieurs de personnes. L’accent a été mis sur l’importance du port du casque comme moyen de protection contre les accidents mortels et les traumatismes en cas d’accident. Le port de casque peut sauver des vies, expliquaient-Ils

Cette approche participative a été bien accueillie par les populations qui ont salué l’initiative et reconnu la nécessité de respecter cette mesure de sécurité routière.

Agence d’information du Burkina

JY/dnk-ata