Balé: La communauté bwaba de Mamou célèbre son festival annuel des masques en fibres

Yaho, le 1er oct. 2025(AIB)-Le quartier Kassala de Mamou dans la commune de Yaho a célébré du 28 au 30 septembre 2025 son festival annuel de danse des masques en fibres. Les anciens et les jeunes dudit quartier se sont mobilisés pour perpétuer cette tradition séculaire.

La jeunesse de la communauté bwaba du quartier Kassala du village de Mamou ont célébré la tradition des danses des masques en fibres dénommée “Homougnian “en langue locale bwamou. Ce festival est célébré chaque année à la fin du mois de septembre quand les cultures sont ‘’mûres’’ dans les champs.

Le festival a débuté par des rituels sur les autels sacrés Dozi, Kuyeni et yawa pour l’offrande sacrificielle d’animaux domestiques. Cette cérémonie sacrée a rassemblé uniquement que les initiés porteurs de masques, le patriarche et le conseil des anciens du quartier.

Selon les anciens, c’est un acte obligatoire afin de demander la clémence et la bénédiction des ancêtres et des génies afin que la fête se déroule dans les bonnes conditions.

C’est à l’issu de ces sacrifices que résonna les tam-tams pour marquer l’ouverture des 72 heures de réjouissance du “Homougnian”. Mais seuls les membres du quartier Kassala ne sont autorisés à participer aux activités du premier jour.

Les jours suivants, le festival s’est étendu aux autres quartiers de Mamou avec une grande parade des jeunes de tous âges, munis de fouets en fil indien à travers les artères du village. Les filles dans les rang accompagnant la chorégraphie ne tiennent pas de fouet. Ce spectacle est un moment de danse et de chants conduit par l’orchestre des griots et amplifié par des cris de guerriers.

Ensemble, on démontre des pas de danses traditionnels des masques en fibres animés de cris de garçons et de filles, aux sons des tambours, sous des coups de fouets l’un sur l’autre. Chaque coup encaissé sans la moindre manifestation d’énervement est un symbole de bénédictions, selon les initiés qui encadrent les plus jeunes.

Ce festival marque une période de transition vers les récoltes des champs. C’est un évènement très important qui rassemble au-delà du quartier Kassala. Le temps du festival est une période de grandes retrouvailles à Mamou.

Agence d’Information du Burkina

AT-dnk-ata