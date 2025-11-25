Burkina-Balé-Don

Balé/ Faso Mêbo : 29,5 tonnes de ciments et 50 pelles offerts par la direction provinciale de l’agriculture et ses partenaires

Boromo, 25 nov. 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques et les associations de producteurs, de la chaîne de transformation et commercialisation ont fait un don de 29, 5 tonnes de ciments et 50 pelles à l’initiative présidentielle Faso mêbo, le vendredi 21 novembre 2025. Le don a été reçu par la secrétaire générale de la région du Bankui, Adjaratou Kientaga, et les autorités administratives locales.

Selon la directrice provinciale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, Orokia KI, le ciment et les pelles ont été acquis grâce à des contributions volontaires.

L’adhésion des agents et des différentes associations des producteurs et de la chaîne de transformation et de commercialisation a permis de collecter ainsi les fonds ayant servi à l’achat des 29, 5 tonnes de ciments et 50 pelles.

Le geste des acteurs est une réponse à l’appel des autorités mais traduit également leur adhésion à l’initiative présidentielle.

La secrétaire générale de la région a exprimé sa reconnaissance aux donateurs et loué leur engagement patriotique qui, de son avis, va inspirer d’autres acteurs.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk-yos