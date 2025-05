Burkina/Balé-Marathon

Balé : Environ 100 coureurs professionnels sont attendus à la 2e édition du Semi- Marathon de Boromo

Boromo, 27 mai 2025 (AIB) – Le comité d’organisation du Semi- marathon de la ville de Boromo a fait le point des préparatifs de l’organisation de la deuxième édition, au cours d’une conférence de presse à Boromo, le mardi 27 mai 2025. Cette édition se tiendra sur le thème : « Sport, facteur de cohésion sociale dans la province des Balé ».

Selon le président du comité d’organisation, Iliassé Dianda, l’évènement sportif est prévu le samedi 31 mai. Environ 100 coureurs professionnels sont attendus en plus des amateurs.

Les marathoniens vont parcourir 21 km dont une dizaine en ligne droite en direction de Boromo avec un circuit fermé de 4 tours à l’intérieur de la ville. La ligne d’arrivée est prévue devant le CELPAC où sera dressé un podium d’animation et une séance de sensibilisation de l’équipe de l’ONASER sur la sécurité routière.

Plusieurs innovations ont été intégrées afin de donner une dimension importante à l’évènement, en suscitant la participation des coureurs professionnels et les coureurs amateurs au niveau local. Le comité veut réussir le pari de l’organisation à l’image de l’édition précédente.

Les principaux prix sont également en hausse. Ces prix récompenseront les cinq premiers à l’arrivée dans la catégorie dame et homme. Ces prix vont de 200 000 FCFA à 15 000 FCFA avec des prix spéciaux pour le meilleur coureur résident dans la province des Balé, le plus ancien des coureurs, le premier des FDS et VDP et le prix de la résilience. Au total environ un million de francs CFA sera distribué aux meilleurs.

Les organisateurs ont dénommé le prix du vainqueur « Sama d’or » ou éléphant d’or, en référence au symbole de la province qui est l’éléphant d’où l’appellation de cité de l’éléphant. L’éléphant est un paritoine faunique importante de la province des Balé.

Selon le président d’honneur de l’association Anvikultur, Eli Bitié, cette fête du marathon à Boromo sera belle. Pour réussir l’évènement le comité d’organisation a bénéficié de l’accompagnement et le soutien des autorités administratives locales, de personnes morales et physiques. Les forces de défense et de sécurité ont été sollicitées pour la sécurisation de la course, des biens et des personnes, a-t-il ajouté.

Cependant, M. Bitié a lancé un appel aux bonnes volontés à soutenir cet évènement sportif unique en son genre dans région afin de donner un cadre d’épanouissement à la jeunesse par le sport, un espace de cohésion et une visibilité de promotion de la destination Boromo au vu du potentiel culturel touristique de la ville.

De ce fait, le président d’honneur a remercié tous ceux qui accompagnent et soutiennent le semi-marathon de la ville de Boromo depuis la première édition. Il a invité la population de la commune de Boromo à sortir massivement pour participer aux activités.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata