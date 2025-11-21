Burkina-Balé-Don

Balé : Du matériels médicaux de plus de 17 millions francs CFA remis aux formations sanitaires de la commune de Boromo

Boromo, le 20 Nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Boromo a procédé, le jeudi 20 novembre 2025, à la remise de matériels médicaux au profit des formations sanitaires de la commune. Le don a été remis par le président de la délégation spéciale, Esaie Bamogo, au haut-commissaire de la province, Martin Bako, président du conseil du district sanitaire.

Les matériels médicaux sont destinés à renforcer le plateau technique des services de l’hospitalisation, de la maternité et de la morgue. Le matériel est composé de 08 tables d’accouchement en inox à 2 sections avec accessoires, 10 lits d’hospitalisation, 50 matelas d’hospitalisation mousse spéciale à une place, une chambre froide mortuaire qui comporte 4 corps avec accessoires.

Le matériel a été réparti entre le CSPS de Koho, Ouahabou, Nanou, Ouroubonon, le CSPS urbain1 et 2 et le CMA de Boromo. En plus de la dotation, la délégation spéciale a construit le mur et la maison du gardien de la nouvelle morgue du CMA non encore fonctionnelle.

Selon M. Bamogo, le don est d’une valeur de 17 475 200 FCFA dont 10 675 200 FCFA pour le matériel des CSPS et 6 800 000 FCFA pour les chambres froides mortuaires. Le matériel a été acquis sur l’exercice du budget communal de 2024, rectifié en mars dernier.

L’autorité communale s’est réjouie de l’acquisition et l’appui que représente cette dotation dans la capacité d’accueil des maladies et des femmes à termes les femmes mais également l’équipement de la nouvelle morgue.

Le haut-commissaire Martin Bako après avoir reçu le matériel les a remis au médecin chef du district sanitaire Hippolyte Bouda afin d’en faire un bon usage.

En outre, il a traduit sa gratitude au donateur pour la spécificité du matériel qui prend en compte plusieurs services de la chaîne sanitaire. Aussi, a-t-il, invité la municipalité a accompagné la modernisation des formations sanitaires tout en les remerciant pour les multiples efforts dans l’accompagnement des formations sanitaires.

La remise du don a eu lieu au cours de la 4e session ordinaire de la délégation spéciale qui se tient du 20 au 21 novembre.

Agence d’Information du Burkina

