Burkina- travaux-Communautaire-Association

Balé : Des jeunes volontaires réhabilitent plusieurs voies importantes de Bana

Bana, le 16 septembre 2025 (AIB) – L’association jeunesse Sababougnouma de Bana a mené des travaux de réhabilitation de la route principale du village dégradée par les eaux de pluies le mardi 17 septembre 2025.

Les jeunes de Bana invité par l’association jeunesse Sababougnouma, ont remis en bon état, plusieurs routes très empruntées, longtemps dégradées par les eaux de pluies et la pression du trafic à l’aide de pelles, de daba, de machettes et des tricycles. Ils ont ainsi désherbé les abords des routes et rebouché des trous avec des matériaux locaux.

Ils ont étendu leurs actions citoyennes, au centre de santé et de promotion sociale, le commissariat de police, l’auberge communal. Après leur passage, les lieux désherbés avaient une fière allure et la circulation plus facile.

Selon le président de l’association, Modou Coulibaly, cette initiative vise d’une part à faciliter la circulation des habitants, à donner un accès facile aux visiteurs, à rendre le village plus propre mais également à renforcer la solidarité et le bien-être dans le village.

Les anciens du villages, émerveillés par l’engagement des jeunes, les ont traduits leur admiration et prodigués des conseils afin de susciter d’avantages de telles initiatives.

Le président du conseil villageois de développement, Karim Coulibay, présent aux côtés des volontaires, a salué l’engagement citoyen de la jeunesse.

Dans le même, le chef coutumier de Bana, Pakoun Konaté, venu encouragé les jeunes, a pour sa part félicité l’association pour cette action qui, selon lui « honore le village et montre la voie aux générations futures ».

L’association SAbabougnouma de Bana a été créée en 2010. Elle regroupe plusieurs jeunes du village de Bana. L’association est engagée dans la promouvoir de la solidarité et le développement local.

L’association jeunesse SABABOUGNOUMA entend multiplier de telles initiatives au profit développement local de Bana à travers la contribution des fils et filles.

Agence d’Information du Burkina

MD-dnk-ata