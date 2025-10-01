Burkina/Balé-Unités-Transformation

Balé : Bientôt des unités de transformation multifonctionnelles de sésame, d’arachide et de beurre de karité à Bagassi

Bagassi, le 30 sept. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de Bagassi a tenu les 25 et 26 septembre 2025, sa troisième session ordinaire de l’année. Les travaux ont été consacrés à l’examen du budget rectificatif n°2, des projets de délibération et des communications puis l’élection de nouveaux responsables de commission.

Les travaux de la session ont été présidés par le président de la délégation spéciale, Souleymane Ouédraogo. La première communication a été présentée par Gouabé Patrice, représentant de la 6e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) de Boromo. Il a exposé sur le rôle et les missions de la compagnie. Ce fut l’occasion pour lui d’inviter la délégation spéciale à accompagner la BNSP pour une meilleure opérationnalisation de ses missions dans la zone d’intervention.

Le communicateur a affirmé la disponibilité de la BNPS à offrir des formations en secourisme, notamment sur les premiers soins d’urgence, au profit des populations et des élèves afin de leur permettre d’apporter secours en cas d’incident et d’accident. Cette formation se fait sur demande.

Interrogé sur la contribution possible de la délégation spéciale, M. Gouabé a souligné la nécessité d’une collaboration étroite avec les populations, tout en précisant que les modalités de partenariat pourraient être discutées directement avec leurs responsables.

Le président de la délégation spéciale, Souleymane Ouédraogo, a rappelé qu’un site avait déjà été réservé pour la construction d’une compagnie communale de sapeurs-pompiers, et a annoncé que la question serait examinée lors de l’élaboration du budget primitif.

La seconde communication a été assurée par Adama Sango, responsable du bureau d’études dénommé, immédiat business international. La communication a porté sur la présentation d’un projet d’installation d’unités de transformation multifonctionnelle de produits tels que le sésame, la pâte d’arachide et le beurre de karité dans la commune.

A cet effet, les modèles d’unités proposées avec des capacités de production sont de 10 litres par jour employant directement 1 à 4 personnes, de 50 litres par jour avec 2 à 7 emplois directs et de 100 litres par jour employant 4 à 10 emplois directs, en plus des emplois indirects générés pour les producteurs et revendeurs.

Le coût de mise en œuvre de ces unités est estimé respectivement à 50 millions, 60 millions et 70 millions de FCFA.

Les membres du cadre ont délibéré sur cinq (05) projets et adopté deux dont l’autorisation d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables de 610 625 FCFA et la fixation du prix de location d’un kiosque communal à 25 000 FCFA.

Avec l’inscription de ces recettes supplémentaires de plus de 75 millions FCFA dans le budget, la délégation spéciale prévoit renforcer ainsi ses investissements.

Selon les autorités administratives locales, ces ressources permettront notamment l’acquisition de vivres au profit des personnes vulnérables et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la réalisation d’un forage du village de Bounou, l’approvisionnement du dépôt MEG de Vy, ainsi que l’équipement des services techniques communaux.

Par ailleurs, la session a été marquée par l’élection de nouveaux responsables de commissions dont Jérémie Bonou pour la commission des affaires générales, sociales et culturelles, tandis que Zongo Anacé a été élu président de la commission environnement.

Agence d’Information du Burkina

JY-dnk-ata