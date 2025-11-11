Burkina-Balé-Dons

Balé : 104 motos pour les VDP et 10 millions F CFA au fond de soutien patriotique à Bagassi

Bagassi, 7 novembre 2025 (AIB) – La Délégation spéciale de Bagassi a procédé, le vendredi 7 novembre 2025, à la rémise de 104 motos au profit des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune et une contribution volontaire de la population estimée à 10 millions francs CFA au fond de soutien patriotique.

Les motos ont été réceptionnées par le coordonnateur communal des VDP, le commissaire du commissariat de police de Bagassi au cours d’une cérémonie ayant rassemblée les fils et filles de la commune, les bénéficiaires et les autorités administrative locales.

Parmi les 104 motos, 4 motos ont été attribuées à la police nationale de Bagassi. En plus des motos, un chèque de 6 millions pour le carburant et les frais d’entretien a été offert par la délégation spéciale.

Pour le fond de soutien patriotique, la population de Bagassi a contribué à hauteur de 10 millions francs CFA.

La délégation spéciale a étendu les dons aux tisseuses de la commune en les accompagnant avec 42 métiers à tisser et un important lot d’équipements de nettoyage pour la brigade verte.

Selon le président de la délégation spéciale, Souleymane Ouédraogo, la commune a mobilisé près de 115 millions de FCFA sur ressources propres et le fonds minier de développement local pour l’acquisition de 104 motos de type ALOBA pour un montant de 93 599 648 FCFA TTC, destinées 0aux VDP et au commissariat de police et une dotation en carburant de 6 000 000 FCFA au profit des VDP.

Une contribution de 10 000 000 FCFA au Fonds de soutien patriotique, 42 métiers à tisser et accessoires d’une valeur de 5 880 000 FCFA pour les femmes et du matériel de salubrité pour la brigade verte et les femmes volontaires.

Sa Majesté le Chef de canton de Bagassi, Amédée Yé, a félicité les initiatives des premiers responsables et des fils et filles la commune. En outre, il a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. L’acquisition de ces motos est le fruit des efforts de la mairie, par conséquent, j’invite les VDP à les utiliser pour la protection des populations et la préservation d’une paix durable, a-t-il dit. De même, a-t-il, invité les femmes à renforcer et à accroitre leurs activités communautaires et économiques grâce au matériel reçu.

Le président de la délégation spéciale dans le même sens a insisté sur la nécessité de préserver les biens publics, rappelant les mots du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré : « Toute dégradation volontaire ou négligence coupable constitue une trahison envers l’effort collectif ». Un bien public détruit est un service en moins pour la communauté.

À l’issue de la remise, les VDP, la brigade verte et les femmes bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la délégation spéciale, aux partenaires et aux fils et filles de Bagassi pour leur engagement au service de la commune.

Agence d’Information du Burkina

JY-dnk-ata