Balavé : Ouverture de la conférence pédagogique annuelle des Enseignants, session 2025

Balavé, 15 octobre 2025 (AIB)- Réuni le 15 octobre 2025 à l’école ‘’A’’ de Balavé sous le leadership de Boureima Kini, Chef de la Circonscription d’éducation de base de Balavé, les enseignants ladite Circonscription sont prêts à recevoir de nouvelles compétences pour plus d’efficacité dans l’exercice de leur mission. L’ouverture de cette Conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire de la Circonscription d’Education de Base de Balavé est présidé par le président de la délégation spéciale de la commune.

Le Chef de la circonscription a souhaité la bienvenue à tous les enseignants tout en leurs félicitations pour leur bravoure et leur esprit de résilience malgré les contextes difficile dans la zone.

Le Président de la délégation spéciale de la commune de Balavé a tenu à féliciter l’ensemble du personnel enseignant de la CEB pour les taux de réussite de l’année scolaire précédente qui était de 100% au CEP. Il a aussi salué la résilience du personnel enseignant de sa commune tout en les rassurant que tout sera mis en œuvre pour que l’année scolaire soit une réussite dans la sécurité.

La conférence pédagogique se tient sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Agence d’information du Burkina

EB/dnk-ata