BURKINA-BANWA-BALAVE-Education

Balavé : Mise en place du bureau communal du Conseil de l’Ecole

Balavé, le 7 novembre 2025, (AIB) – Le Président de la délégation spéciale de la Commune de Balavé, Jules Kaboré, a présidé la première assemblée générale communale du Conseil de l’école, à l’école Primaire public de Balavé ‘’A’’.

Cette première rencontre a réuni les différents présidents de tous les conseils d’école de la commune, les trésoriers, les responsables religieux et coutumier.

La mise en place du bureau communal du Conseil de l’Ecole et la sensibilisation sur le rôle et le fonctionnement du conseil de l’école fut les principaux axes de la rencontre.

Le Chef de la circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Balavé, Boureima Kini, introduisant la rencontre à souhaiter la bienvenue à l’assemblée tout en leurs remerciant pour leurs engagements et leurs participations au bon fonctionnement de l’éducation dans la commune.

Avant d’expliquer les points clés du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil de l’Ecole, le CCEB a donné la parole PDS de la commune pour l’ouverture officielle de la rencontre.

Le Président de la délégation spéciale, Jules Kaboré, a traduit sa reconnaissance aux parents d’élèves et aux responsables religieux et coutumiers pour leurs dévouements pour le succès de l’éducation à Balavé.

M. Kini a souligné que le bureau communal du conseil de l’école est apolitique. De son avis, son rôle est : conseils, appuie et orientation. Aussi, chercher des partenaires pour le bon fonctionnement des Conseils de l’école. Selon lui, le bureau doit œuvrer pour l’accès à l’école de tous les enfants de la commune.

Le CCEB a aussi indiqué que selon le décret les ressources du bureau communal sont les contributions des autres membres de la communauté, les subventions de l’état et ses démembrements, es partenariats avec les organisations internationales et les dons et les projets.

Avant de finir cette communication, il a rappelé que toute somme du Bureau doit être dépôt dans un compte auprès d’une institution financière.

La deuxième partie de la rencontre était consacrée à la mise en place du bureau communal du Conseil de l’Ecole qui s’est fait par vote. Il faut rappeler que selon le décret seul les présidents des Conseils d’école pouvaient pour 3 postes sur les 5 postes. Le poste de la présidence est d’office occupé par le maire ou son représentant et un dernier poste a un représentant de la veille citoyenne. A l’issue des élections, nous avons le Bureau exécutif, le Comité de contrôle et les membres observateurs non élu.

Après la mise en place du bureau communal du Conseil de l’école,

Jules Kaboré, président du bureau communal du Conseil de l’Ecole à inviter tous les membres à s’unir et à s’engager pour une réussite de l’éducation dans la commune. Il a aussi rappelé que la contribution par élève pour le conseil de l’école est de 1000 FCFA. Il a instruit, en concert avec le CCEB les écoles qui avaient déjà fixées des contributions au-delà de cette somme de retourner le surplus et de s’en tenir à la somme de 1000 F CFA. Il a ajouté que cette décision du gouvernement est pour réguler et limiter les écarts de comportement dans la gestion des établissements.

Avant les mots de clôture, Boureima Kini a pris la parole pour rappeler le recrutement au préscolaire pour les enfants de 3 à 6 ans qui a déjà commencé dans la salle de réunion de la mairie.

Avant de souhaiter un bon retour aux participants M. Kaboré Président de la présente session et président du bureau communal du Conseil de l’Ecole a remercié l’assemblée pour sa participation active.

Agence d’Information du Burkina

EB-dnk-ata