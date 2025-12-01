Burkina-Banwa-Balavé-Passation

Balavé : Le nouveau commandant des Eaux et Forêts prêt à faire respecter les droits de la nature

Balavé, 27 nov. 2025 (AIB) – L’adjudant-chef Ismaël Ouédraogo, installé jeudi à la tête du commandement du service communal des Eaux et Forêts, a affirmé sa détermination à mener à bien sa mission, celle de faire respecter les droits de la nature.

Tout en reconnaissant l’ampleur de la tâche qui lui est assignée dans la commune, l’adjudant-chef Ismaël Ouédraogo dit savoir compter sur les autorités communales et les Volontaires pour la Défense de la Patrie pour réussir convenablement sa mission.

Placée sous la présidence du Préfet, Président de la Délégation spéciale de la commune de Balavé, la cérémonie de passation de charge a connu la présence des responsables de la commune.

Le Directeur provincial des Eaux et Forêts a exprimé toute sa reconnaissance aux Volontaires pour la Défense de la Patrie pour leurs sacrifices, leur résilience et leur bravoure dans la sécurisation de la commune et pour la défense de la patrie.

Agence d’information du Burkina

