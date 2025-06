BURKINA – SANGUIÉ – BACCALAURÉAT – LANCEMENT

Baccalauréat 2025 à Réo : le Sanguié présente 2343 candidats

Réo, le 24 juin 2025 (AIB) – Le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat session de 2025, a été donné mardi au lycée provincial de Réo avec 2343 candidats dans la province du Sanguié.

Pour cette session dans le Sanguié, l’on dénombre un total de 2343 candidats repartis entre deux séries. La A4 qui compte 1325 candidats et la série D qui a 1018 candidats. Pour l’occasion, Talari Germaine Ouoba, haut-commissaire du Sanguié, a supervisé l’ouverture des premières enveloppes, marquant le début officiel des examens.

Dans son allocution, madame le haut-commissaire a tenu à saluer le travail accompli par l’ensemble des acteurs de l’éducation. Son message principal aux candidats a été, on ne peut plus clair : « restez concentrés et évitez toute forme de tricherie ». Elle a également adressé un avertissement aux encadreurs et membres du jury, les appelant à la plus grande prudence. « La moindre erreur pourrait être fatale pour tout le monde sur le plan national ».

Madama Ouoba a conclu en souhaitant une « bonne inspiration » et « bonne chance » à tous les candidats.

La directrice provinciale de l’enseignement secondaire du Sanguié, Rasmata Grâce Guingané a, quant à elle, insisté sur la confiance placée aux élèves. Elle a rappelé que ces examens sont le reflet de leur année scolaire, les encourageant à « prouver que nous pouvons compter sur eux » et à « donner le meilleur d’eux-mêmes ».

Elle a formulé le vœu que tous les candidats du Sanguié réussissent afin de mettre la région du Centre-Ouest au-devant de la scène.

Ce lancement met en lumière l’importance de la rigueur et de l’intégrité dans le déroulement des examens nationaux, tout en rappelant aux candidats qu’ils ont le potentiel de réussir grâce à leurs efforts.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA