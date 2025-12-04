Burkina-Maroc-Coopération

Axe Ouagadougou-Rabat : un engagement renouvelé à maintenir le dynamisme de la coopération

Ouagadougou, 3 déc. 2025 (AIB)-En marge des travaux de la première conférence sur les victimes africaines du terrorisme, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, s’est entretenu avec son homologue du Royaume du Maroc, Nasser Bourita.

A l’occasion de cette audience intervenue le 02 décembre, les deux ministres ont salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc.

Ils ont réaffirmé leur disponibilité à travailler au raffermissement de ces relations, avec en ligne de mire, une réunion ministérielle prévue la semaine prochaine dans la capitale burkinabè, au cours de laquelle ils procéderont à la signature de nouveaux accords, dans le cadre de la 5e Commission mixte de coopération entre les deux pays.

Les ministres Karamoko Jean Marie Traoré et Nasser Bourita se sont réjouis de la convergence de vue des deux pays, sur des questions d’intérêt au niveau régional et international, et ont dit leur engagement à faire de l’axe Ouagadougou-Rabat, un modèle de coopération sus-sud dans le respect de la vision du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré et du Roi Mohammed VI.

Tout en félicitant le Royaume du Maroc pour l’organisation de la première conférence dédiée aux victimes africaines du terrorisme, le Chef de la diplomatie burkinabè a salué toutes les initiatives royales visant l’émergence du continent africain.

Il a indiqué que le Burkina Faso est engagé pour l’opérationnalisation de l’Initiative royale pour l’accès des pays du Sahel à l’océan atlantique.

Agence d’information du Burkina

En collaboration avec la DCRP/MAECR-BE