Axe Koudougou-Yako : le démarrage des travaux dans un avenir très proche

Koudougou, le 27 mai 2025 (AIB) – Le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, a reçu mardi, une équipe de Faso-Mèbo conduite par le capitaine Yasser Traoré, dans le cadre de la construction très prochaine de la route nationale numéro 13 (axe Koudougou-Yako).

C’est une rencontre prometteuse qui s’est tenue dans les locaux du gouvernorat de Koudougou. Elle marque une étape décisive pour le développement local. En effet, l’équipe de Faso-Mèbo, sous la direction du Capitaine Yasser Traoré, a été reçue par le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest Adama Jean Yves Béré. Au centre des discussions : la prospection de la route nationale 13 (RN13), l’axe stratégique reliant Koudougou à Yako, en vue de son bitumage imminent.

Cette annonce est perçue comme une véritable lueur d’espérance pour les populations de la région. « Longtemps délaissée, cette route est sur le point de connaître une transformation majeure » a confié le gouverneur de la région. Son bitumage est attendu pour relier plus efficacement les communautés, dynamiser l’économie locale et faciliter le trafic routier et l’accès aux services essentiels tels que l’éducation et la santé.

Pour de nombreux habitants, chaque mètre de goudron posé sur la RN13 symbolisera un pas de plus vers la dignité. Chaque effort consenti dans ce projet est vu comme une promesse de justice sociale et une victoire pour l’ensemble du peuple burkinabè.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique nationale forte, réaffirmant l’engagement des autorités à ne laisser personne « au bord de la route ». Et M. Béré de réaffirmer que « le Burkina Faso continue ainsi d’avancer, avec des initiatives concrètes visant à améliorer le quotidien de ses citoyens et à renforcer la cohésion nationale ».

