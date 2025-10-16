Burkina-Assurance-Maladie-Mise-Œuvre-Concertation

Assurance maladie universelle : Le CNAMU échange avec des responsables de santé

Ouagadougou, 16 oct. 2025 (AIB)-La Caisse nationale d’Assurance Maladie Universelle (CNAMU) a initié jeudi à Ouagadougou un atelier d’échange avec les responsables régionaux de la santé et les directeurs d’hôpitaux, pour une meilleure appropriation du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) et du processus de contractualisation avec les centres de santé.

Selon le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Emmanuel Sorgho, cette rencontre vise à renforcer la compréhension et l’implication des structures sanitaires dans la mise en œuvre du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU).

En rappel, l’objectif principal du RAMU est de garantir à chaque personne vivant au Burkina Faso un accès équitable et durable à des soins de santé de qualité, dans un esprit de solidarité et de justice sociale.

Cet atelier constitue une étape importante pour informer et sensibiliser les directeurs régionaux de la santé et les directeurs d’hôpitaux sur l’état d’avancement du RAMU, les mécanismes opérationnels, les modalités d’immatriculation et les outils de gestion associés, a indiqué le directeur d cabinet.

M. Sorgho a confié que l’opérationnalisation du régime avance de manière significative en témoigne l’adoption de plusieurs textes juridiques entre 2023 et 2025 pour encadrer les aspects liés à l’affiliation, au panier de soins, au conventionnement, au financement et au contrôle médical.

De plus, des outils de gestion modernes tels que le Système Intégré de Gestion du RAMU (SIGRAMU) ont été développés pour assurer un suivi efficace du dispositif.

Pour le Directeur général du CNAMU, Soumaila Gansoré l’État a fait du bénéfice du droit de la santé une réalité à travers l’amélioration des différents centres de santé et tous les mécanismes nécessaires pour que la population puisse bénéficier soins de santé.

Il a annoncé qu’à la date du 12 octobre 2025, la CINAMU recensait 435 088 assujettis, dont 271 726 immatriculations validées, ainsi que 338 structures affiliées, réparties entre 176 établissements publics et 162 entreprises privées.

Le Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) a été adopté le 5 septembre 2015. Pour en assurer la gestion au bénéfice de la population, à l’exception des membres des forces armées nationales et de leurs familles, la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) a été mise en place.

