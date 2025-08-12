Assomption : l’antenne de l’ONI de Nando lance une opération spéciale de délivrance de la CNIB au profit des fidèles catholiques
Koudougou, 12 août 2025 (AIB)-À l’occasion de la célébration de la fête de l’Assomption, le 15 août 2025, l’antenne régionale de l’Office national d’identification (ONI) de Koudougou initie une opération spéciale de collecte de données pour l’établissement de la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB).
Organisée en étroite collaboration avec les responsables des églises catholiques de la région, cette opération vise à rapprocher les services de l’ONI des citoyens, en particulier des fidèles catholiques attendus en grand nombre lors des festivités religieuses.
L’opération se déroulera dans plusieurs paroisses et églises de la région de Nando, selon le chronogramme suivant :
Le 15 août 2025 :
Koudougou : Église Moukassa
Imasgo : Paroisse Notre-Dame
Kindi : Paroisse Saint-André
Thyou : Église Notre-Dame des Anges
Siglé : Paroisse Saint-Louis
Ramongo : Église catholique de Salbisgo
Réo : Paroisse Saint-Alphonse
Boussé : Cathédrale de Boussé
Laye : Église centrale de Laye
Léo : Église Saint-Joseph de Léo
Kokologho : Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus
Sapouy : Église Notre-Dame de l’Immaculée Conception
Bougnounou : Église catholique
Kordié : Église Christ-Roi de l’Univers
Kyon : Paroisse Sainte-Thérèse
Nanoro : Paroisse Sainte-Famille
Le 16 août 2025 :
Sabou : Paroisse Saint-Luc
Selon le chef de l’antenne régionale, Oumarou Sawadogo, après cette première phase, l’opération se poursuivra progressivement dans d’autres localités de la région, toujours dans le but de faciliter l’accès à la CNIB pour tous les citoyens.
Par ailleurs, il invite l’ensemble des fidèles, ainsi que toutes les personnes désireuses de se faire enrôler, à se présenter dans les différents sites aménagés pour l’occasion, munis des pièces suivantes :
un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance ;
un certificat de nationalité burkinabè pour ceux nés hors du pays ;
un certificat de déclaration de perte pour les CNIB perdues.
Frais d’inscription : 2 500 F CFA
Agence d’Information du Burkina
