BURKINA-RELIGION-CELEBRATION-ASSOMPTION

Assomption 2025 : L’abbé Moïse Fédémou appelle les catholiques à prendre la Vierge Marie comme modèle

Ouagadougou, 15 août 2025 (AIB)-L’abbé Moïse Fédémou a exhorté vendredi, les fidèles de la paroisse cathédrale de Ouagadougou, lors de la célébration de la fête de l’Assomption, à être des modèles comme la Vierge Marie pour pouvoir accéder à la vie éternelle.

« Aujourd’hui nous fêtons l’Assomption marquant la montée de la Vierge Marie au ciel, c’est un dogme de l’Eglise catholique. C’est une vérité de foi que les catholiques sont tenus de croire », a confié le prêtre célébrant la messe de l’Assomption à la cathédrale de Ouagadougou, Moïse Fédémou.

M. Fédémou a également appelé les chrétiens catholiques à être des exemples comme la Vierge Marie pour pouvoir accéder à la vie éternelle.

« Nous sommes partis des mérites de la Vierge Marie, celle qui a porté Jésus dans ses entrailles, notre sauveur, celui-là qui a apporté le salut » a soutenu Mr l’abbé.

Il a précisé que la Vierge Marie mérite toute gloire et c’est la raison pour laquelle l’église catholique célèbre chaque 15 août la solennité de l’Assomption.

Pour lui, notre dame de l’Assomption a été élevée corps et âme au soir de sa vie auprès de son fils Jésus Christ.

Le prêtre célébrant a expliqué que les textes liturgiques du jour recommandent d’être humbles comme l’a été la Vierge Marie.

Agence d’information du Burkina

