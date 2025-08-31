FOOT-BFA-NAKAMBE-SPORT-OKUNASO-BANCE

Aristide Bancé lance un tournoi de football à Torla, son village paternel

Torla, 30 août 2025 (AIB)-L’ancien international burkinabè Aristide Bancé a lancé samedi à Torla dans son village paternel, dans la commune de Garango (province du Boulgou), un tournoi de football dénommé les « 72h Okunaso » qui regroupe plusieurs équipes de la localité, a constaté l’AIB sur place.

Les 72 heures Okunaso d’Aristide Bancé ont débuté le vendredi 29 août dernier par le lancement et la compétition dont la finale se jouera ce dimanche, bat son plein. Trois villages autour de Torla sont sollicités pour recevoir les matches de poules en éliminatoires directes.

La première journée a livré son verdict et a permis aux équipes de Torla, des Lionceaux, de Dêma et de Fingla de se qualifier pour les demi-finales. L’ancien attaquant des Etalons assistera aux matches des demi-finales et à la grande finale de ce tournoi prévue pour ce 31 août 2025 à Ouarégou (commune de Garango) à partir de 15h30.

La Ligue régionale de Football a profité de cette occasion pour faire le lancement de ses activités. Ce lancement est présidé par le gouverneur de la région du Nakambé, Aboudou Karim Lamizana.

Agence d’information du Burkina

by/as/bz