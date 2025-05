Arabie saoudite : Lancement de la 25e Olympiade asiatique de physique à Dhahran

Ouagadougou, 7 mai 2025(AIB)-L’Université du roi Fahd du pétrole et des minéraux (KFUPM) à Dhahran accueille du 4 au 12 mai 2025 la 25ᵉ édition de l’Olympiade asiatique de physique (APhO 2025), avec la participation de 240 élèves issus de 30 pays et de plus de 100 experts internationaux.

Placée sous le thème « Ensemble, nous générons l’énergie du futur », cette compétition scientifique est organisée par le ministère de l’Éducation, la fondation Mawhiba et la KFUPM, avec le soutien principal de Saudi Aramco.

La cérémonie d’ouverture, marquée par des prestations culturelles et des discours officiels, s’est déroulée en présence de hauts responsables éducatifs et scientifiques, dont le président de l’APhO, Dr Kwek Leong Chuan, qui a salué la première tenue de l’événement au Moyen-Orient.

Deux épreuves principales, théorique et expérimentale, sont prévues pour les élèves, en plus d’activités culturelles et éducatives. L’événement marque également le 25ᵉ anniversaire de la création de l’Olympiade.

L’Arabie saoudite participe à l’APhO depuis 2012 et a remporté 16 médailles à ce jour, contribuant à ses 874 distinctions obtenues dans diverses compétitions internationales.

Agence d’information du Burkina