Ambassade du Burkina Faso en Chine : Les agents du bureau militaire en fin de mission

Après cinq années de bons et loyaux services à l’ambassade du Burkina Faso en Chine, deux agents du bureau militaire ont fait leurs adieux à leurs collègues diplomates. Ce sont l’Attaché de défense, le Colonel-Major Serge Alain Ouédraogo et le trésorier du bureau militaire , l’Adjudant-chef Théodore Zongo.

Une cérémonie d’au revoir a été organisée en leur honneur au sein de la mission diplomatique en présence de l’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié, du personnel et de Burkinabè résidant en terre chinoise.

C’est par une minute silence en la mémoire des militaires et Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) qui ont payé de leur vie pour la sécurité et la stabilité du «pays des Hommes intègres» que la cérémonie a commencé.

L’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié, a rendu un hommage aux deux agents du bureau militaire pour l’excellent travail abattu en cinq ans.

« En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 battait son plein et personne n’osait voyager sauf cas d’extrême urgence, mû d’une volonté de trouver le soutien adéquat à la lutte contre le terrorisme, vous avez bravez les interdits pour rejoindre votre poste. Cette détermination à servir votre pays s’est ressentie durant votre séjour», a-t-il déclaré à l’endroit de l’Attaché de défense, le Colonel-Major Serge Alain Ouédraogo.

Selon le diplomate burkinabè, le Colonel-major a visité les institutions militaires et compagnies d’armement en Chine en vue d’une solution à la question sécuritaire du pays. Cet investissement personnel, a indiqué M. Bitié, a été payant, d’autant plus que la Chine est devenue l’un des soutiens dans la lutte contre pour l’intégrité et la souveraineté du Burkina.

Sur la même lancée, Daouda Bitié a salué l’engagement du trésorier du bureau militaire, l’adjudant-chef Théodore Zongo, pour avoir bravé les restrictions inhérentes à la Covid-19 pour venir en terre chinoise.

«Courtois et serviable,vous vous êtes intétgré très rapidement tant au plan professionnel que social. Discret, vous êtes l’oreille attentive à qui beaucoup s’ouvrent pour bénéficier de votre soutien spirituel et fraternel», a confié l’ambassadeur.

A l’entendre, le sens du sérieux et de la responsabilité s’est vérifié lorsque la mission de contrôle est venue inspecter les comptes de l’adjudant-chef Théodore Zongo.

«Malgré que vous vous êtes installé tout seul sans archives, vous avez fait preuve d’une gestion très orthodoxe qui a suscité les félicitations des contrôleurs. Nous sommes tous fiers de votre travail»,a laissé entendre l’ambassadeur à l’endroit du trésorier du bureau militaire. Il a témoigné la gratitude de l’ambassade aux deux agents pour les efforts consentis et leur a souhaité du succès dans leurs futures responsabilités.

Réagissant aux propos de l’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, l’Attaché de défense, le Colonel-major Serge Alain Ouédraogo, s’est réjoui d’avoir travaillé dans une ambiance fraternelle et conviviale avec tout le personnel de l’ambassade.

Selon lui, cette mission en tant qu’Attaché de défense en Chine relevait d’un renouveau de la coopération militaire avec le grand pays asiatique. Le Burkina Faso, a-t-il soutenu, venait de reprendre ses relations diplomatiques avec la Chine et il y avait beaucoup de travail à faire.

« C’était un challenge de venir ouvrir une mission militaire dans un pays avec une langue différente. Pendant longtemps, certains ont nourri de faux préjugés sur la Chine. Mais quand on y arrive, on découvre un pays avancé avec une technologie de pointe dans tous les secteurs. C’est un pays qui propose du matériel et aussi des solutions», a-t-il déclaré.

Le colonel-major Serge Alain Ouédraogo a indiqué que la Chine offert une gamme variée de formations au Burkina dans le cadre coopération militaire. «Nous avons bénéficié de formations continues, de courte durée dans des domaines qui vont de la télécommunication en passant par l’artillerie, le pilotage à la médecine. Je suis de la première promotion de l’école de guerre de l’Université de la défense nationale. Ces formations nous offrent aussi l’occasion de rencontrer plusieurs autres nationalité en Chine et de brasser les connaissances. Deuxièmement, nous avons l’équipement dans le volet de la coopération bilatérale. La Chine nous appuie en termes d’équipements militaire sur un plan quinquennal. C’est un appui qui est renouvelable», a-t-il détaillé.

L’attaché de défense a indiqué avoir beaucoup appris durant son séjour sur la conception chinoise de la stratégie de guerre qui consiste à engager peu d’hommes et à perdre peu de poudre. Pour le colonel-major, la Chine est un exemple de développement qui peut être une source d’inspiration pour le Burkina Faso.

«Nous gagnerions à renforcer la coopération dans les domaines de la formation et du transfert des technologies pour plus d’autonomie. Nous avons beaucoup à apprendre de la Chine dans divers domaines pour aller de l’avant. C’est un pays qui travaille dans le silence et l’efficacité. De notre côté, nous devons travailler à susciter de l’intérêt pour notre pays auprès de la Chine. C’est une coopération stratégique et nous devons tirer le maximums de bénéfices»,a-t-il conclu.