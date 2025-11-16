FOOT-BFA-ALL-SPORT-FIFA-U17-QATAR2025

Allemagne – Burkina: (0-1): Mohamed Zongo explique comment il a marqué son but

Doha, 16 nov. 2025 (AIB)-L’attaquant des Etalons cadets Mohamed Zongo, buteur face à la Nationale Mannschaft U17 d’Allemagne, a expliqué à l’AIB samedi soir dans la capitale qatarienne, comment il a réalisé son chef d’œuvre pour envoyer son pays en 8e de finale de la coupe du monde de leur catégorie.

« Dès que j’ai pris le ballon, j’ai fixé le défenseur et c’est venu dans ma tête qu’il faut enrouler le ballon. Je l’ai fait et c’est rentré. J’étais sur de moi sur ce geste, dans cette position », a expliqué l’heureuse buteur Mohamed Zongo.

Ce n’ est pas la première fois qu’ils réalise un tel gest. Il a marqué pratiquement à la même position contre la République Tchèque lors de la 2e journée dans les matchs de la poule I.

Le jeune attaquant du Sporting FC des Cascades (Burkina Faso) se sent « super bien » après avoir éliminé le tenant du titre, l’Allemagne. « Ce n’était pas un match facile mais on a pu gagner, c’est l’essentiel ».

Le prochain adversaire pour les 8e de finale est l’Ouganda et « Inchallah, on va gagner. On n’a pas une bonne idée de cet adversaire mais on va faire avec », a souhaité la pépite du Sporting.

Le Burkina Faso croise l’Ouganda en 8e de finale, le mardi 18 novembre à 13h30 TU et 15h30 (heure de Doha). La coupe du monde FIFA U17 se déroule à Doha au Qatar du 3 au 27 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

as/ata