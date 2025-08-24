Alino Faso : Les derniers mois d’un illustre altruiste

Ouagadougou, 24 août 2025 (AIB)-Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom d’Alino Faso, était un influenceur burkinabè très suivi sur les réseaux sociaux et apprécié pour ses actions philanthropiques, ses prises de parole critiques et son humour engagé. Il avait acquis une notoriété dépassant les frontières du Burkina Faso. Son arrestation en Côte d’Ivoire en janvier 2025, suivie de son décès controversé en détention le 24 juillet 2025, a bouleversé l’opinion publique et provoqué une crise diplomatique entre Abidjan et Ouagadougou. Retour sur les derniers mois de vie terrestre de ‘’l’ami du souffrant’’.

Chronologie des faits

• 10 janv. 2025 : Alino Faso qui a un commerce en Côte d’Ivoire est interpellé à Abidjan et placé en détention. Les autorités ivoiriennes l’accusent d’« intelligence avec un État étranger », « complot contre l’autorité de l’État », « espionnage » et « diffusion de fausses informations ».

• 15 janvier 2025 : Le gouvernement ivoirien confirme l’arrestation de l’influenceur burkinabè.

• Janv-juillet 2025 : Alino Faso reste incarcéré, sans procès connu.

• 24 juillet 2025: Alino Faso meurt en détention. La nouvelle est rendue publique le 27 juillet 2025 sur les réseaux sociaux par le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, Oumar Koné Braman, qui parle de suicide par pendaison, après une tentative de lacération des poignets.

• 28 juillet 2025 : Le gouvernement burkinabè rejette la thèse du suicide à travers un communiqué et dénonce un « assassinat crapuleux ».

• 30 juillet 2025 : Des milliers de Burkinabè vêtus de blanc défilent du Mémorial Thomas Sankara à l’ambassade de Côte d’Ivoire, réclamant « vérité et justice » ainsi que le rapatriement du corps.

• 31 juillet 2025 : Le procureur du Faso ouvre une information judiciaire suite à une plainte formulée par la famille Traoré.

• 11 août 2025 : Le procureur d’Abidjan confirme l’hypothèse du suicide, affirme que « les conditions de détention » ont été respectées tout en ouvrant une information judiciaire.

• 17 août 2025 : Le gouvernement burkinabè annonce officiellement que le corps d’Alino Faso sera transféré au Burkina Faso « pour permettre à la famille et au peuple burkinabè de lui rendre un hommage digne et mérité ». Le communiqué réaffirme la volonté des autorités de « faire toute la lumière » sur les circonstances de sa mort.

• 18 août 2025 : La dépouille d’Alino Faso est accueillie à l’aéroport international de Ouagadougou par une délégation gouvernementale et une foule nombreuse. Elle est ensuite transférée à la morgue de l’hôpital Bogodogo. Des appels renouvelés à une enquête indépendante sont lancés.

• 19 août 2025 : Une équipe de médecine légale du CHU Bogodogo pose les premiers actes d’autopsie du corps de Alino, permettant de mettre la dépouille à la disposition de la famille.

• 20 août 2025 : Le procureur du Faso annonce que les résultats de l’autopsie seront versés au dossier de l’instruction.

• 21 août 2025 : Une soirée d’hommage à Alino est organisée au CENASA. Des artistes musiciens prestent et des témoignages sur la vie de l’homme sont livrés.

• 23 août 2025 : Alino Faso est inhumé au cimetière de Gounghin en présence d’une nombreuse foule.

Agence d’information du Burkina

MS/ata