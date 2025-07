#alerteFoot: Banou Diawara met fin à sa carrière

Ouagadougou, 10 Juil. 2025 (AIB)-L’ancien international burkinabè Banou Diawara a mis fin à sa carrière, dans un message qu’il a posté sur sa page Facebook.

Voici en intégralité le message de l’ex attaquant des Etalons du Burkina Faso.

« Chers fans, chers coéquipiers, chers amis du football

Après de nombreuses années de passion, de victoires, et de défis sur les terrains, le moment est venu pour moi de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. Cette décision, mûrement réfléchie, n’a pas été facile, mais elle est nécessaire.

Je remercie Dieu Tout-Puissant pour toutes les opportunités, les joies et les expériences qu’il m’a offertes tout au long de ce parcours. Je suis rempli de gratitude pour le soutien de ma famille, de mes amis, de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, et de tous ceux qui ont cru en moi. Je n’oublierai jamais les moments forts que nous avons partagés sur le terrain et en dehors.

J’ai vécu des moments inoubliables, des joies intenses et des défis passionnants, que je n’oublierai jamais. Je suis fier d’avoir porté les couleurs de mon pays, le Burkina Faso, et de m’être battu pour les Étalons avec autant de passion et de détermination.

Je me souviendrai toujours des stades remplis, des chants de supporters, de l’hymne national, et de l’adrénaline de chaque match. J’ai eu le privilège de partager le terrain avec des joueurs exceptionnels et de vivre des moments historiques.

Je quitte le terrain, mais je n’abandonne pas ma passion pour le football. Je vais désormais explorer de nouvelles voies, continuer à apprendre et à grandir, tout en restant connecté à ce monde qui m’a tant donné. Je vous remercie du fond du cœur pour tout votre amour et votre soutien. J’espère que mes souvenirs et mes actions sur le terrain resteront gravés dans vos mémoires.

Je ne s’aurai terminer mon écrit sans rendre hommage à mon défunt père qui m’a toujours soutenue même dans les pires moments. PAPA, tout ce que j’ai accompli, je te le dois. Je ne t’oublierai jamais.

Avec toute ma gratitude,

Banou Diawara »

Agence d’information du Burkina