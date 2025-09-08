#alerteCM2026: les Pharaons d’Egypte ont foulé la pelouse du nouveau stade du 4 août

Ouagadougou, 8 sept. 2025 (AIB)-Les Pharaons d’Egypte ont foulé lundi la pelouse du nouveau stade du 4 août de Ouagadougou pour leur entraînement en vu du match Burkina Faso # Egypte, comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la coupe du monde de 2026, a constaté l’AIB sur place.

L’attaquant de Liverpool Mohammed Salah est bien présent aux côtés de ses coéquipiers pour le match. Au match aller les Pharaons s’étaient imposés par le score de 2 buts à 1.

Ce sont les 15 minutes d’entraînement qui étaient autorisés à la presse.

Le match Burkina Faso # Egypte est prévu pour demain 9 septembre à partir de 16h.

Agence d’information du Burkina

As/bz