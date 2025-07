#alerteChan2025: pas de préparation au Cameroun pour les Etalons A’, le Maroc, la nouvelle destination

Ouagadougou, 15 Juil. 2025 (AIB)-Les Etalons A’ du Burkina Faso ne participeront plus au Tournoi amical de Douala au Cameroun pour les préparatifs pour le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), a appris l’AIB de sources sûres.

Le Maroc est la nouvelle destination des poulains de Issa Balboné, a indiqué la même source, sans donner plus de détails.

Hier en conférence de presse pour dévoiler la liste des Etalons A’, l’entraîneur Issa Balboné informait que son équipe allait prendre part à un tournoi amical à Douala qui regroupait le Burkina Faso, la Guinée et le Niger. A l’issue de ce stage l’équipe burkinabè rallierai Dar es Salam en Tanzanie pour le début du CHAN.

Le Burkina Faso est logé dans le groupe B à 5, en compagnie de la Tanzanie, de la Mauritanie, de la Centrafrique et du Madagascar.

Agence d’information du Burkina

