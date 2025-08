AG des EPE : Le Premier ministre appelle à une gestion rigoureuse et responsable

Ouagadougou, 31 juil. 2025 (AIB) – Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé ce jeudi la 26e Assemblée générale des Établissements publics de l’État (EPE), axée sur l’analyse des rapports de gestion et des états financiers. Il a appelé à une utilisation optimale des ressources publiques afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté.

« Au cours de cette session, nous allons passer en revue la gestion des différents établissements publics de l’État afin d’en apprécier les performances réalisées au titre de l’exercice 2024, d’examiner les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de leurs missions, et de dégager ensemble les actions nécessaires à entreprendre pour une amélioration continue des services publics », a déclaré le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, lors de son discours d’ouverture.

Dans un contexte de contraintes budgétaires persistantes et d’attentes sociales pressantes, selon lui, l’utilisation efficiente des ressources s’impose à tous comme une nécessité, au regard de la faiblesse des ressources financières du pays et des besoins sans cesse croissants de la population, pour atteindre à moindre coût les objectifs stratégiques socio-économiques.

Pour le chef de l’exécutif burkinabè, une bonne tenue de la comptabilité des matières, dotée d’outils adaptés et animée par des professionnels compétents, constitue un levier stratégique pour optimiser l’utilisation des biens publics, rationaliser les dépenses, et allouer les ressources économisées à des programmes à fort impact social.

« Les travaux de cette session porteront sur l’analyse des rapports de gestion et des états financiers de 109 établissements publics, toutes catégories confondues, pour l’exercice budgétaire 2024.

Je me réjouis de constater la mise en œuvre effective de la quasi-totalité des recommandations formulées lors de la 25e session », a-t-il conclu.

Dans son intervention, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, a relevé que cette session permettra d’examiner les rapports de gestion et les états financiers des précédents conseils d’administration des EPE. Selon lui, cette assemblée constitue l’instance d’orientation stratégique qui permet d’apprécier ce que les EPE ont accompli au cours de l’année écoulée et de donner des orientations pour l’année à venir.

« Cette année, nous avons axé la réflexion sur la mise en place de la comptabilité des matières et les enjeux qu’elle représente au sein des établissements publics de l’État. Tous les EPE ont été invités à s’y engager, à en faciliter l’implémentation et à s’en approprier les principes. Aujourd’hui, nous pensons que cela peut contribuer à une meilleure gestion des patrimoines non financiers », a-t-il indiqué.

Au cours de cette 26e AG des EPE, trois communications ont été présentées : une communication introductive à la session, un rapport sur la gestion des EPE au titre de l’exercice 2024, et une synthèse des rencontres sectorielles sur le fonctionnement des établissements publics.

À l’issue des discussions issues de ces communications, des recommandations et des résolutions seront formulées pour améliorer la gouvernance des établissements publics de l’État, afin qu’ils puissent contribuer efficacement au développement économique et social du Burkina Faso, dans la trajectoire souveraine qu’il a choisie pour son avenir.

