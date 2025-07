AES-Sommet-Jeunes-Espace-Dialogue-Réflexion

AES : Un Sommet des jeunes et adolescents dédiée au dialogue et à la réflexion au Mali

Ouagadougou, 2 juillet 2025 (AIB)- Le ministre en charge de la jeunesse et du sport malien, Abdoul Kassim Fomba, accompagné de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, a ouvert mardi 1er juillet 2025, le sommet des jeunes et adolescents de l’AES au Palais de la Culture de Bamako, en vue de créer un espace de dialogue et de réflexion dédié à la jeunesse des trois pays membres.

Ce sommet constitue un espace de dialogue et de réflexion dédié à la jeunesse et aux adolescents des trois pays membres de l’AES.

Il s’inscrit dans la continuité du Forum des jeunes de l’AES, tenu à Niamey du 27 au 28 juin derniers.

Ce forum a permis de formuler dix recommandations majeures, lesquelles feront l’objet de discussions approfondies au cours du sommet de Bamako.

Les travaux se tiendront du 1er au 3 juillet 2025 à Kabala.

Agence d’information du Burkina

BBP/BZ

Source : Ministère chargé de la jeunesse/Mali