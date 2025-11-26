AES: Signature de l’accord de création de la radio Daandè Liptako

Ouagadougou, 26 novembre 2025 (AIB)-Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé, mercredi à Ouagadougou, l’accord instituant Daandè Liptako, la radio officielle de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette radio vise à renforcer la souveraineté médiatique de la Confédération et à lutter contre la désinformation dans l’espace communautaire.

Selon le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, cette initiative intervient dans un contexte marqué par la montée de la manipulation et des tentatives de déstabilisation.

Il a souligné que les chefs d’État de l’AES ont choisi « d’aller au‑delà des déclarations » pour mettre en place des outils concrets permettant de protéger les populations.

Basée à Ouagadougou, la radio Daandè Liptako, qui signifie « la voix du Liptako » en fulfuldé, diffusera dans plusieurs langues nationales des pays membres.

Pour le ministre burkinabè de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, la signature de cet accord constitue « un pas décisif » dans la consolidation des acquis engrangés depuis la création de l’AES il y a deux ans.

Il a rappelé que les trois chefs d’État ont instruit leurs gouvernements à poursuivre les efforts vers une souveraineté totale.

« Sur le front de l’information et de la communication, la souveraineté n’est pas négociable. Nous voulons être maîtres de notre narratif et mobiliser nos populations contre la désinformation », a‑t‑il déclaré.

Dans le cadre de cette démarche, un concours sera lancé pour la création du logo de la radio. Des conventions complémentaires seront également signées avec le Conseil supérieur de la communication et la Société burkinabè de télédiffusion pour la production de contenus.

La mise en ondes officielle de Daandè Liptako est prévue lors du prochain sommet des chefs d’État de l’AES à Bamako, a indiqué M. Ouédraogo.

Agence d’Information du Burkina

Photos: minute.bf