AES/Sécurité : Les ministres de la Défense des États membres reçoivent les orientations du président Goïta

Ouagadougou, 20 juin 2025 (AIB)- Le Chef de l’Etat malien et Président en exercice de la Confédération des États du Sahel (AES), le Général d’Armée Assimi Goïta a donné vendredi à Bamako, des orientations stratégiques dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire et de défense entre les États membres.

Réunis ce vendredi 20 juin 2025 à Bamako dans le cadre d’une concertation stratégique de haut niveau sur la sécurisation de l’espace sahélien, les ministres en charge de la Défense des pays membres de la Confédération ont été reçus en audience par le Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta.

« Le Président de la Confédération a insisté sur la nécessité de consolider les actions conjointes, de renforcer les capacités opérationnelles des forces et de maintenir une synergie dans la conduite des opérations », a rapporté le ministre de la Défense de la République du Mali, le Général de corps d’armée Sadio Camara.

Cette audience a également été, l’occasion pour le Président en exercice de l’Union de féliciter les 3 ministres et de faire le point sur le niveau d’exécution de la vision stratégique commune arrêtée par les Chefs d’État de la Confédération, a-t-il ajouté.

En rappel, la vision commune des chefs d’Etat de l’AES est d’assurer la sécurisation de l’espace sahélien, défendre les intérêts vitaux de leur peuple et d’affirmer souveraineté des Etats.

Le Général Camara a par ailleurs salué « les efforts remarquables consentis par les forces de défense et de sécurité des trois États, qui, dans un esprit de solidarité et de coordination, parviennent à contenir les menaces et à affermir les bases d’une paix durable »

Agence d’information du Burkina

YOS-OOS/ad

Source : la présidence du Mali