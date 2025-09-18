AES-Textes-Parlement-Examen

AES : Des acteurs examinent à Ouagadougou deux avant-projets de textes des sessions confédérales des parlements

Ouagadougou, 18 sept. 2025 (AIB)-Une réunion consacrée à l’adoption de l’avant-projet du Protocole additionnel et du Règlement intérieur des sessions confédérales des parlements de l’Alliance des États du Sahel (AES) s’est ouverte jeudi dans la capitale burkinabè, en présence des trois chefs de parlement de l’Union.

Le président de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, et ses homologues du Mali, Malick Diaw, et du Niger, Mamoudou Harouna Djingarey, examinent les textes relatifs aux sessions confédérales des parlements de l’AES, conformément aux articles 16, alinéa 2, et 18 du Traité de la Confédération.

Les documents qui seront adoptés à l’issue des travaux des députés des trois pays seront transmis au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

L’adoption de ces textes marque une étape importante dans la mise en place du Parlement confédéral, conformément au Traité et au Protocole additionnel de l’AES.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata