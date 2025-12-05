AES : Bassolma Bazié transmet un message du Capitaine Traoré au Général Goïta

Ouagadougou, 5 déc. 2025(AIB)-Le Président de la Commission nationale de l’Alliance des États du Sahel du Burkina Faso, Bassolma Bazié et son Vice-Président, le Colonel-major Ernest Yelemou, ont transmis hier à Bamako, un message du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré à son homologue malien le Général d’armée Assimi Goïta.

Selon la Présidence malienne qui rapporte l’information vendredi, les deux émissaires ont transmis un message de fraternité, de solidarité et d’engagement pour le rayonnement de l’Alliance des États du Sahel.

Agence d’information du Burkina

ATA/yos