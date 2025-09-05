CONSEIL DES MINISTRES DU 4 SEPTEMBRE 2025

Adoption d’un décret sur l’obligation de dépôts à terme au Trésor public

Ouagadougou, 5 septembre 2025 (AIB). Le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret instituant l’obligation de dépôt au Trésor public des dépôts à terme effectués par les Sociétés d’État, les Fonds nationaux, les Établissements publics de prévoyance sociale et les Autorités administratives indépendantes.

La centralisation des fonds publics constitue un principe fondamental de la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Ce principe, consacré par plusieurs textes depuis 1969, vise à assurer une meilleure maîtrise de la trésorerie de l’État. Toutefois, certaines entités, telles que les Sociétés d’État et les organismes susmentionnés, n’étaient pas jusqu’ici soumises aux règles de la comptabilité publique et échappaient donc à cette obligation.

Dans le cadre de la centralisation des fonds publics, la Banque des dépôts du trésor (BDT) a été mise en place en vue de la réalisation d’un compte unique du Trésor pour une bonne maîtrise de la trésorerie de l’Etat.

Ce décret vise à orienter les dépôts publics vers la BDT. L’adoption de ce décret permet de disposer de textes règlementaires sur l’obligation de dépôts à terme au Trésor public dans les livres de la Banque des dépôts du trésor par les Sociétés d’Etat, les Fonds nationaux, les Etablissements publics de prévoyance sociale et les Autorités administratives indépendantes.

