CONSEIL DES MINISTRES DU 4 SEPTEMBRE 2025

Adoption d’un décret conditions d’affectation, de séjour et de rémunération du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires

Ouagadougou, 5 septembre 2025 (AIB). Le Conseil des ministres a adopté un décret fixant les conditions générales d’affectation et de séjour, ainsi que les modalités de rémunération et les avantages applicables au personnel des Missions diplomatiques et Postes consulaires (MDPC) du Burkina Faso.

Ce décret est une fusion du décret n°2019-1114/PRES/PM/MINEFID/MAEC/MIABE/MFPTPS du 15 novembre2019 portant modalités de rémunération et avantages applicables au personnel des Missions diplomatiques et Postes consulaires du Burkina Faso à l’étranger,du décret n°2019-0953/PRES/PM/MAEC du 11 novembre 2019 fixant les Page 9 sur 34P-G N°026-2025 du 04 septembre 2025conditions d’affectation et de séjour dans les missions diplomatiques et postes consulaires du Burkina Faso à l’étranger et du n°2008-607/PRES/PM/MEF/MAECR/DEF relatif au personnel militaire.

Les principales innovations introduites sont :

– l’adoption d’un nouveau système de rémunération basé sur des indices plafonds par fonction ;

– l’alignement des fonctions consulaires et des attachés (généraux ou spécialisés) aux fonctions diplomatiques par correspondance d’échelons ;

– la fixation d’un indice plafond pour les Attachés de défense et l’alignement du personnel de soutien militaire sur le grade de Premier Conseiller ;

– la non prise en charge par le budget de l’Etat des dépenses afférentes aux familles des agents affectés ou nommés dans les MDPC ;

– la non obligation pour l’Etat d’employer systématiquement au sein des Missions diplomatiques ou Postes consulaires les conjoints fonctionnaires ou non fonctionnaires des agents nommés ou affectés dans lesdites missions ou postes consulaires.

L’adoption de ce décret permet une réduction significative des charges de fonctionnement des Missions diplomatiques et Postes consulaires du Burkina Faso en vue d’une meilleure mobilisation des ressources pour le développement.

Agence d’Information du Burkina