Académie de Police : Le Commissaire divisionnaire de police Lassina TRAORE prend les rênes

Ouagadougou, 26 sept. 2025 (AIB)- Le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana a procédé, ce vendredi matin, à l’installation du Commissaire divisionnaire de police Lassina TRAORE, Directeur général de l’Académie de Police.

L’Académie de Police a un nouveau Directeur général. Il s’agit du Commissaire divisionnaire de police Lassina TRAORE.

Il remplace à ce poste, le Contrôleur général de police Gérard TARBANGDO.

La cérémonie de passation de commandement qui a eu lieu ce matin, au sein de l’Académie, dans la commune rurale de Pabré, a été présidée par le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana.

Le nouveau Directeur général s’est engagé à mettre en place des ateliers spécialisés suivis de stages d’application plus longs et approfondis dans la scolarité des stagiaires.

Le commissaire Lassina TRAORE prévoit moderniser la formation initiale de l’académie par l’introduction de méthodes actives orientées vers la résolution de problèmes en lien avec les situations professionnelles et vulgariser des technologies dans l’enseignement.

« Attirer à l’Académie, des auditeurs étrangers en provenance de nombreux pays africains et amis en conformité avec la vision panafricaniste de la Révolution populaire progressiste de notre pays et dynamiser l’institut de recherche en vue d’assurer le rayonnement international de l’Académie de police dans le monde scientifique feront aussi partie de nos actions prioritaires » confie le Directeur général.

Pour lui, ces innovations permettront à la longue d’améliorer la sécurité sur le site de l’Académie de police et de réduire les charges de fonctionnement au profit d’autres investissements avec l’accord des autorités de tutelle.

« Les changements ne sont pas une remise en cause ou un rejet de l’existant. Elles visent à améliorer l’existant et à motiver davantage le personnel bien qu’elles suscitent des réticences voire des résistances au départ » rassure le Commissaire Traoré.

Le Commissaire divisionnaire de police Lassina TRAORE est nanti depuis 2006 d’une maitrise en Droit, option droit judiciaire de l’Université de Ouagadougou. Il est aussi titulaire d’un diplôme de commissaire de police obtenu en 2011 à l’École nationale de police.

Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreux stages de formation au Burkina Faso et à l’étranger qui lui ont permis de recevoir des certificats et attestations.

En rappel, c’est lors du Conseil des ministres en sa séance du jeudi 11 septembre 2025 que le Commissaire divisionnaire de police Lassina TRAORE a été nommé Directeur général de l’Académie de police.

Agence d’information du Burkina

RK/ata