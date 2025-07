Burkina-Résultats-Baccalauréat-2025

Ouagadougou : Le Lycée professionnel Yennega enregistre 29,8% d’admis au premier tour du bac

Ouagadougou, 3 Juillet (AIB)- Les résultats du baccalauréat 2025 ont été proclamés jeudi au jury 122 du lycée professionnel Yennega. 29,8% des candidats de ce jury ont été admis dès le premier tour, tandis que 43% ont obtenu une admissibilité pour le second tour.

Sur 250 candidats inscrits au jury 122 du lycée professionnel Yennega, 73 ont été admis, soit un taux de réussite de 29,8% et 43% sont allé au second tour.

Le président dudit jury, Kabré Boukari, a fait part de sa déception concernant les résultats inférieurs à leurs attentes, tout en exprimant son espoir d’une amélioration du taux de réussite après le second tour du baccalauréat.

Yaro Boureima, candidat au Bac F3, a exprimé sa joie suite à sa réussite au premier tour de la présente session.

Agence d’information du Burkina (AIB)

