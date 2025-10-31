CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

8e étape Tour du Faso: Paul Daumont évidemment

Zorgho, 31 oct. 2025 (AIB)-Le maillot jaune du Tour du Faso Paul Daumont a fait valoir son coup de pédale dévastateur en remportant vendredi, la 8e étape Tenkodogo – Zorgho (75,5km), une récidive de 2023, a constaté l »AIB sur place.

C’est la 2e victoire d’étape sur 8, de Paul Daumont à cette 36e édition du Tour du Faso. Il a déposé le Belge De Cabooter Lance et le Malien Tiémoko Diallo dans les 50 derniers mètres avant de laisser éclater sa joie à l’arrivée. « C’est ma célébration signature. C’est une confirmation de 2023 que j’ai remporté ici », a laissé entendre l’inarrêtable Paul Daumont.

Le sprinter burkinabè a parcouru les 75,5km en 1h 37mn 46s, soit une vitesse moyenne de 46,350km/h. Avec cette victoire, Paul Daumont sécurise davantage sa tunique jaune à 2 étapes de la fin de la compétition. C’est la 3e victoire du Burkina Faso après celle de Bobo-Dioulasso (Paul Daumont) et de Garango (Mahamadi Ilboudo).

A l’issue de cette 8e étape Paul Daumont bonifie son écart de temps de son maillot jaune d’avec le Marocain Alouani Driss, désormais relégué à 31 secondes. Le Belge Yaxano Smet est distancé de 41 secondes.

La compétition se poursuit avec la 9e et avant dernière étape Ouagadougou-Kaya longue de 118,220km.

#CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO Agence d’information du Burkina Faso

as/ata