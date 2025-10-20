Burkina-Jeunesse-Promotion

65 jeunes en stage de perfectionnement dans des métiers porteurs reçoivent le coordonnateur du projet PADEJ-MR

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-Soixante-cinq (65) jeunes Burkinabè en incubation à l’Institut IMAT, dans le cadre du Projet d’appui à l’emploi des jeunes et au développement des compétences en milieu rural (PADEJ-MR), ont reçu, le vendredi 17 octobre 2025, la visite du coordonnateur du programme, Yannick Koussoubé.

Ces jeunes, venus des quatre régions d’intervention du PADEJ-MR, effectuent un stage de perfectionnement dans divers métiers porteurs. Ils ont échangé avec le coordonnateur Yannick Koussoubé du programme sur leur formation et leurs perspectives d’insertion professionnelle.

Au nom des plus hautes autorités du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, M. Koussoubé a félicité les bénéficiaires pour leur engagement et leur persévérance.

Il les a encouragés à poursuivre leur apprentissage avec rigueur, discipline et créativité, avant de visiter les ateliers et de découvrir les œuvres réalisées par les incubés.

Les filières concernées par cette session d’incubation incluent l’agroalimentaire, la coiffure, la coupe et couture, la teinture, l’agriculture, l’élevage et la pisciculture, entre autres. Cette session vise à renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des jeunes afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle durable.

Cette phase d’incubation à l’IMAT constitue une étape clé du parcours des bénéficiaires, leur permettant de consolider leurs compétences, d’acquérir des savoir-faire pratiques et de se préparer à créer ou renforcer leurs propres entreprises dans des secteurs à fort potentiel économique.

Le PADEJ-MR, soutenu financièrement par la Banque africaine de développement (BAD), œuvre à offrir des opportunités concrètes aux jeunes en milieu rural à travers la formation, l’incubation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat.

