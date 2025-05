62e Journée de l’Afrique : une célébration sous le signe d’une interpellation à réparer l’injustice subie par les Africains

(Ouagadougou, le 26 mai 2025)

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a organisé en différé ce lundi 26 mai 2025, la 62e journée de l’Afrique, conjointement avec le Groupe africain des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso.

La célébration placée sous le thème : «Justice pour les africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais des réparations », a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

Selon SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, cette célébration est une occasion de se remémorer le passé douloureux de l’Afrique et d’affirmer que l’esclavage, la colonisation, la déportation sont des crimes contre l’humanité qu’aucune page de l’histoire ne saurait blanchir.

« Il ne s’agit pas ici, de réclamer justice pour venger l’Afrique qui a subi les pires formes d’exploitation, il s’agit plutôt de bâtir un futur fondé sur la reconnaissance, la mémoire, la dignité et de la liberté Célébrer l’Afrique, est donc un acte de mémoire et de projection vers le futur. C’est une occasion pour les africains de marquer une halte pour non seulement évaluer les acquis et les défis de l’intégration continentale mais aussi pour honorer les sacrifices des Pères fondateurs de l’Union Africaine », précise SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Dans le contexte du Burkina Faso et de l’AES, cette 62e journée de l’Afrique se tient au moment où se mène une lutte farouche contre le terrorisme, une lutte existentielle qui doit raviver la fibre de l’unité, de la fraternité et de la solidarité de tous les Africains.

Partant de là, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, dira que la célébration est aussi une occasion de « promouvoir une Afrique souveraine, et résistante à toute forme de domination, d’ingérence et de mépris ».

Pour l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, Doyen des ambassadeurs africains accrédités au Burkina Faso SEM Youssef SLAOUI, la célébration commune de cette journée de l’Afrique, est une tribune pour mettre en lumière les questions liées à la réparation des préjudices subies par l’Afrique, sujet de débats depuis les années des indépendances.

Selon lui, c’est aussi un cadre de réflexion sur le recadrage du débat en mettant l’accent sur l’avenir du continent et sa place sur l’échiquier international.

La journée de l’Afrique est célébrée chaque 25 mai.

Cette année, la 62e journée a été marquée par un panel sur le thème «Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais des réparations», et une exposition culturelle et gastronomique des pays africains représentés à l’occasion.

DCRP/MAECRBE