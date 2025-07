4e Conférence internationale sur le financement du développement: agir vite pour l’effectivité des ODD à cinq ans de la date butoire

Séville, le 30 juin 2025

À l’initiative de l’Organisation des Nations Unies, il s’est ouvert ce lundi à Séville (Espagne), la 4e Conférence internationale sur le financement du développement.

Au moins 50 Chefs d’État et de gouvernements, et environ 200 délégations venus des quatre coins du monde, prennent part à cette rencontre de quatre jours, aux côtés du Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, du premier ministre espagnol Pedro Sánchez et de milliers de représentants de la société civile.

L’objectif de cette conférence dite FFD4, est de trouver des solutions, essentiellement pour les pays du Sud, confrontés selon les Nations Unies à «un déficit de financement estimé à 4000 milliards de dollars par an», pour tenir leurs objectifs de développement durable.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par huit déclarations dont celle du Secrétaire général de l’ONU, toutes déclarations allant dans le sens de traduire les engagements et les paroles en actions, pour assurer le développement véritable, à travers un multilateralisme plus renforcée, et en evitant les décisions unilatérales qui contribuent à fragiliser l’économie mondiale.

En plus de soulever la nécessité de traduire les engagements en actions concrètes, la conférence de Séville est le lieu pour relancer la solidarité au profit de toute l’humanité pour ne laisser personne de côté.

A cinq ans de l’échéance pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), tous reconnaissent que les voyants sont loin d’être encourageants et qu’ il faut impérativement combler le déficit du financement, pour l’atteinte effective de ces ODD à l’horizon 2030.

“ Le financement est le moteur du développement et aujourd’hui ce moteur n’avance pas car 2/3 des ODD sont à la traîne; nous devons relancer et accélérer le moteur pour assurer l’équité et l’égalité pour tous; cette conférence n’est pas une affaire de charité, il s’agit de rétablir la justice et de permettre à chacun de vivre dans la dignité”, dira Antonio Guterres à l’ouverture des travaux.

La délégation du Burkina Faso à cette conférence internationale, est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, accompagné de spécialistes de la coopération multilatérale, et d’experts nationaux sur des questions de développement.

Par la voix du Chef de la diplomatie burkinabè, notre pays fera une déclaration lors du débat général et prendra part à des tables rondes, pour donner la position et la vision du Burkina Faso sur les questions de financement du développement, pour un monde plus juste et plus inclusif.

