48 heures de l’AEEDY : la jeunesse du Yagha unie pour la cohésion sociale

Sebba 10 nov. 2025 (AIB) – L’Association des élèves et étudiants du Yagha (AEEDY) a tenu la troisième édition de ses “48 heures” les 8 et 9 novembre 2025 à Sebba, Dori et Ouagadougou pour une cohésion sociale durable.

L’événement, placé sous le thème « Le levier stratégique pour l’instauration d’une cohésion sociale durable dans la région du Liptako », a rassemblé plus d’un millier de jeunes autour d’activités sportives, culturelles et de conférences publiques.

Durant deux jours, la jeunesse du Yagha s’est mobilisée pour partager des moments d’unité et de réflexion dans un contexte marqué par des défis sécuritaires. À Sebba, Dori et Ouagadougou, les membres et sympathisants de l’AEEDY ont pris part à des tournois sportifs, des prestations culturelles et des échanges autour des enjeux de paix et de cohésion sociale. Ces activités visent, selon les organisateurs, à renforcer la solidarité et le dialogue entre les jeunes issus de la province du Yagha.

Le président de l’association, Soumaila Barry, s’est dit particulièrement satisfait de la mobilisation. « Nous estimons à plus de mille jeunes participants. À Sebba, malgré la situation sécuritaire, nous avons ressenti une forte envie de se retrouver autour du sport et de la culture », a-t-il confié. Pour lui, cette initiative redonne espoir aux jeunes et favorise la résilience communautaire face aux difficultés actuelles.

Marraine de l’événement, Hindatou Amadou a salué la pertinence du thème et l’engagement de la jeunesse. « Vu la situation sécuritaire de Sebba, je ne pouvais pas rester indifférente. C’est un plaisir pour moi de soutenir une telle initiative », a-t-elle déclaré. Elle a invité l’ensemble des populations à rester solidaires et à accompagner les actions de l’AEEDY pour un développement durable du Yagha et de la nation.

