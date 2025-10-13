3e CRD/Nando : Le gouverneur Béré salue un bilan remarquable

Koudougou, 11 octobre 2025 (AIB)-Le Cadre régional de dialogue (CRD) de Nando a tenu, ce vendredi, sa troisième session ordinaire de l’année 2025. Présidé par le gouverneur, ce rendez-vous majeur a permis d’évaluer les actions de développement en cours et de définir des stratégies de renforcement de la résilience communautaire dans la région.

Les discussions se sont concentrées sur deux points essentiels : le bilan d’étape du Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) et la présentation de la campagne nationale de collecte “bord champ” menée par la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS).

Dans son discours d’ouverture, le gouverneur, président du CRD, Adama Jean Yves Béré, a salué l’engagement des participants et réaffirmé le rôle essentiel de cette instance, qualifiée de « véritable lieu d’échanges sur les questions stratégiques liées à la vie de la région ». Il a insisté sur la nécessité d’évaluer et d’interpeller les acteurs sur la bonne exécution des projets et programmes de développement.

La session a été marquée par la présentation du bilan de la mise en œuvre du PUDTR dans la région de Nando, arrêté au 30 septembre 2025.

Lancé en juillet 2023 pour un coût global d’environ 15 801 849 269 F CFA, le projet, mis en œuvre par l’antenne régionale dans 30 communes, vise à renforcer la résilience des communautés vulnérables et à améliorer l’accès aux services sociaux de base.

Le gouverneur Adama Jean Yves Béré a félicité le PUDTR pour « l’ensemble de ses réalisations » dans la région, qualifiant le bilan de « remarquable » malgré les contraintes techniques, climatiques et financières.

Parmi les acquis notables, figurent la normalisation et l’équipement d’écoles et de centres de santé, la réalisation de pistes rurales, la construction de marchés et de gares routières, ainsi que l’aménagement de sites maraîchers, de jardins nutritifs et de bas-fonds.

Ces infrastructures et appuis divers contribuent concrètement au développement local et à la cohésion sociale.

Le PUDTR, dont l’achèvement est prévu pour décembre 2025, a reçu les encouragements des autorités régionales à finaliser les chantiers restants afin de consolider son impact sur le terrain.

L’autre pilier de cette session a porté sur la souveraineté alimentaire. À cet effet, la SONAGESS a présenté une communication sur la campagne de collecte “bord champ”, initiée dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique (OAPH), dont l’objectif est d’assurer l’autosuffisance du Burkina Faso à l’horizon 2025.

La SONAGESS vise à constituer le stock national de sécurité alimentaire en achetant directement aux producteurs du mil, du maïs, du sorgho et du riz, avec un objectif national fixé à 530 000 tonnes de céréales.

L’opération, qui se déroule du 1er octobre au 31 décembre 2025, est encadrée par un dispositif rigoureux : 304 agents collecteurs sont mobilisés pour garantir la qualité et la traçabilité des produits, avec un paiement sécurisé, en espèces ou par voie électronique. Le slogan mobilisateur de cette campagne est sans équivoque : « Pour que jamais le Faso ne manque de grain ».

Le CRD a pris acte de ces informations, soulignant l’importance d’une mobilisation régionale forte pour la réussite de cette campagne nationale.

En clôturant la session, le gouverneur a réitéré sa reconnaissance à l’ensemble des acteurs du développement et rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), engagées dans la reconquête du territoire national. Il a rappelé que les efforts de développement sont indissociables de la paix et de la sécurité.

La troisième session du CRD de Nando s’est ainsi imposée comme un moment stratégique d’évaluation et de relance des actions prioritaires pour la région.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

PB/ata