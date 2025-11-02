CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

36e Tour du Faso 2025 : bilan satisfaisant pour le ministre en charge des sports

Ouagadougou, 2 nov. 2025 (AIB)-Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda s’est dit satisfait dimanche, du déroulement du 36e Tour international du Faso qui a vu la victoire finale du Burkinabè Paul Daumont.

« C’est un bilan de satisfaction pour le pari tenu et nous ne pouvons que saluer les plus hautes autorités qui ont instruit et mis les moyens pour que nous puissions organiser ce 36e tour », a dit le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda, faisant un bilan à chaud du Tour du Faso 2025.

Pour le ministre Somda, « le Burkina Faso a tenu le pari de la 36e édition du Tour du Faso. En 10 étapes courues en 10 jours, le Tour du Faso conserve toute sa saveur. Nous avons vu une participation massive des pays amis du Burkina Faso : 9 pays qui sont venus au Burkina Faso pour participer à cette 36e édition riche en performance ».

Il explique que la compétition a « commencé avec une vitesse moyenne de plus de 42km/h pour finir en apothéose avec une vitesse finale de 45,274km/h. N’oublions pas le pic en termes de performances que nous avons connu sur l’un des tronçons, à savoir Guiba-Garango avec une vitesse de plus de 48km/h ».

Pour lui, toutes « toutes ces performances nous rassurent que le Tour du Faso conserve toute sa saveur aussi bien en termes d’engouement qu’en termes de performance. Cette dernière journée a été l’apothéose avec la victoire burkinabè à travers la personne de Paul Daumont. Nous avons vu toute la joie qui anime le peuple burkinabè depuis le début jusqu’à ce jour solennel qui a connu aussi la présence effective des plus hautes autorités qui ont voulu et instruits que ce tour soit organisé comme toutes autres fois ».

Roland Somda a tenu à saluer « les Forces de défense et de sécurité (nous connaissons le contexte que nous impose les ennemis depuis bientôt une décennie) mais face à un peuple qui refuse la fatalité, les FDS ont assuré avec efficacité pour que ce tour puisse être bouclé en traversant 9 régions de notre pays pour se terminer aujourd’hui à Ouagadougou ».

Les salutations sont également allées à l’endroit « du comité d’organisation qui a mis du cœur à l’ouvrage pour que toutes les étapes puissent se dérouler sans incidents majeurs. Je salue aussi les autorités régionales des régions traversées parce qu’il y a eu une implication très active de celles-ci à chaque fois que le tour du Faso devait traverser une région. Ce sont des efforts et des initiatives à saluer et inviter tout un chacun à pouvoir rester mobilisé lorsqu’il s’agit de l’intérêt général ».

Le ministre a également fait un clin d’œil aux médias « qui ont bravé vents et marrées sur l’itinéraire du tour pour relayer l’information ».

Agence d’information du Burkina

as/ata