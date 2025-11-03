32e Réunion de l’APEC : Renforcer une coopération régionale mutuellement bénéfique

Ouagadougou, 3 nov. 2025(AIB)-Les dirigeants de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), qui se sont réunis à Gyeongju en République de Corée pour le 32e Réunion de l’organisation, ont compris l’impérieuse nécessité de renforcer leur coopération dans un contexte marqué par des tensions commerciales, une morosité économique et des incertitudes qui fragilisent la stabilité du monde. Promouvoir la croissance économique et la prospérité commune passe par le renforcement des échanges commerciaux et des chaînes d’approvisionnement. La connectivité entre les 21 économies que représente l’APEC doit être soutenue de manière constante afin que le bloc économique puisse continuer à jouer un rôle moteur dans la croissance mondiale.

La Chine, qui accueillera le Réunion 2026 de l’APEC à Shenzhen, dans la province du Guangdong, a marqué sa participation à la Réunion de Gyeongju à travers des propositions concrètes.

Tout en soulignant le rôle de catalyseur de la croissance économique au sein de l’APEC, le président chinois Xi Jinping a invité l’ensemble des membres de l’organisation à libérer davantage le potentiel du développement numérique et intelligent pour offrir à la région un nouvel avantage en misant sur l’innovation.

Les nouvelles technologies offrent d’énormes opportunités qu’il convient d’exploiter judicieusement afin d’injecter une nouvelle énergie dans les industries traditionnelles.

Le développement de l’intelligence artificielle devrait bénéficier d’une attention commune de tous pour qu’elle prospère dans un environnement sain, encadré et bénéfique. C’est dans cette perspective que la Chine a proposé la création d’une Organisation mondiale de coopération en matière d’intelligence artificielle afin de fournir à la communauté internationale des biens publics dans le domaine.

Entre autres, il a été appelé à promouvoir la gouvernance mondiale en soutenant le multilatéralisme à tous les niveaux. La configuration actuelle du monde oblige de prendre en compte les intérêts de tous les pays, grands ou petits, riches ou pauvres.

Shenzhen, ville hôte de 33e Réunion de l’APEC

À Gyeongju, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine va accueillir le 33e Réunion en novembre 2026 à Shenzhen, symbole du développement économique de la Chine.

De modeste village de pêcheurs à une métropole mondiale, Shenzhen incarne le récit du développement de haute qualité et de l’ouverture de la Chine. En quatre décennies de développement, son PIB a connu une progression spectaculaire, passant de 270 millions de yuans (environ 38 millions de dollars) en 1980 à 3 680 milliards de yuans (environ 518 milliards de dollars) en 2024.

Shenzhen est le porte-étendard de l’innovation technologique en Chine. Son industrie manufacturière s’allie à la révolution de l’Internet industriel. Ses réseaux logistiques connectent le monde, et les idées audacieuses y prennent racine pour devenir des entreprises florissantes.

Avec la 33e Réunion des dirigeants économiques de l’APEC, qu’elle accueillera l’an prochain, Shenzhen fera davantage connaître au monde son modèle de développement de haute qualité. De manière générale, la Chine œuvrera avec les différentes parties pour construire une communauté Asie-Pacifique, promouvoir la croissance et la prospérité dans la région. Elle s’est engagée à favoriser la coopération pragmatique dans les domaines tels que la FTAAP, la connectivité, l’économie numérique et l’IA et à apporter une plus grande vitalité et une dynamique accrue au développement de l’Asie-Pacifique.

