31ème journée internationale de la diversité biologique : le ministre Roger BARO appelle à plus ‘‘d’engagement et de synergie dans la préservation de la nature’’

<< La Journée Internationale de la Diversité Biologique (JIDB) est célébrée le 22 mai de chaque année pour commémorer l’adoption du texte de la Convention sur la Diversité Biologique. Cette manifestation internationale vise à améliorer la compréhension et la sensibilisation aux questions relatives à la diversité biologique y compris les aspects relatifs à la biosécurité et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.

La diversité biologique est par définition, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes. Elle recouvre toutes les formes de la vie sur terre y compris les caractéristiques naturelles. Elle est essentielle au bien-être humain, à la santé de la planète et à la prospérité économique de tous les peuples, notamment à la réalisation de modes de vie équilibrés et en harmonie avec la terre nourricière.

Afin de mener des actions coordonnées de conservation et de restauration, le Cadre Mondial pour la diversité biologique de Kunming-Montréal a été adopté comme référentiel mondial.

Notre pays participe à la mise en œuvre du cadre mondial à travers l’adoption de la Stratégie nationale de la diversité biologique 2025-2030 assortie de son plan d’action triennal 2025-2027. Cette stratégie ambitieuse qui prend en compte les défis nouveaux devra permettre à notre pays d’inverser les tendances de dégradation des écosystèmes, la perte de la diversité biologique et promouvoir le développement socio-économique de nos populations.

La 31ème journée internationale de la diversité biologique est commémorée cette année sous le thème « Harmonie avec la nature et développement durable ». Il fait appel à l’action collective pour prendre soin de notre nature tout comme elle prend soin de nous. Il est évident la satisfaction de nos besoins sociaux, environnementaux et économiques ne peut se faire en marge d’une nature en déséquilibre d’où la pertinence du thème.

Être en harmonie avec la nature est essentielle pour l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2030, les Objectifs de Développement Durable (ODD), les Objectifs et cibles du Cadre Mondial.

𝗟𝗲 𝗚𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗕𝘂𝗿𝗸𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗮𝘀𝗼 𝗲𝘀𝘁 déjà 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲. C’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶, 𝘀𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺 𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗘, 𝗣𝗿é𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗙𝗮𝘀𝗼 𝗽𝗹𝘂𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 lancée 𝗽𝗼𝘂𝗿 améliorer 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗹’𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁.

𝗢𝗻 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗰𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝘀 :

– 𝗟𝗮 𝗯𝗮𝘁𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲 végétale ;

– 𝗟𝗮 𝗯𝗮𝘁𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝗮𝘂 ;

– 𝗟’aménagement 𝗽𝗮𝘆𝘀𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲𝘀 ;

– 𝗟𝗮 journée 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗿𝗯𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 année ;

– 𝗟𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝘀 à 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 médicinales à 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 ;

– La 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 péril 𝗽𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹’𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘀𝗮𝗻𝘁 𝗹’𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲.

Réussir le pari d’une «harmonie avec la nature» nécessite des cadres institutionnels efficaces mais également des outils adéquats de mise en œuvre. Fort de cela, notre pays a mis en place une plateforme nationale de concertation des acteurs de la biodiversité, un cadre national sur l’accès et le partage juste et équitables des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques (APA).

Les rapports sur l’état de l’environnement au Burkina Faso, la stratégie nationale en matière d’éducation environnementale et d’écocitoyenneté 2024-2028 et bien d’autres documents de politiques constituent des bases pour promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources biologiques dans notre pays.

Au regard de la place de la biodiversité dans le développement socio-économique des populations, j’invite tous les acteurs et particulièrement les femmes, les jeunes à plus d’engagement et de synergie dans la préservation de la nature.

J’en appelle à plus de solidarité agissante auprès des communautés locales, des organisations de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers pour des actions fortes et un financement durable en faveur de la biodiversité.

Travaillons davantage à stopper la destruction de la diversité biologique qui demeure indispensable à une vie harmonieuse avec la nature, donc pour un Développement Durable. Chacun dans la communauté a un rôle à jouer afin que notre responsabilité historique et collective envers les générations futures soit réelle et surtout utile.

Bonne célébration de la Journée Internationale de la Diversité Biologique !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Je vous remercie ! >>

𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗕𝗔𝗥𝗢

𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝘁𝗮𝗹𝗼𝗻

𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁,

𝗱𝗲 𝗹’𝗘𝗮𝘂 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝘀𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁