2SCALE : Un projet salutaire pour les bénéficiaires

Ouagadougou, (AIB)-Le programme 2SCALE a tenu un évènement de célébration de l’approche de l’agrobusiness inclusif sous le thème « promouvoir l’agrobusiness inclusif à travers les partenaires public-privé », le vendredi 12 septembre 2025, à Ouagadougou. Un programme qui a impacté positivement la vie des bénéficiaires.

2SCALE est un programme multi-pays qui travaille pour élaborer des modèles d’affaires et des modèles de partenariats qui favorisent l’inclusion, développent un avantage concurrentiel et ont un potentiel de mise à l’échelle. Débuté en 2019, 2SCALE ou programme d’incubation et d’accélération de l’industrie agroalimentaire inclusif en Afrique soutient des partenariats dans des filières agroalimentaires ciblées ayant un potentiel significatif.

La cérémonie de célébration de l’approche marquant la fin du programme s’est tenue le vendredi 12 septembre 2025, à Ouagadougou.

En effet, 2SCALE est un programme mis en œuvre par un consortium dirigé par International Fertilizer Development Center (IFDC) et comprenant Base-of-the-Pyramid Innovation Center (BoPInc) et l’Organisation néerlandaise de développement SNV.

Il est cofinancé par le secteur privé et le Ministère Néerlandais des Affaires étrangères par l’intermédiaire de la Direction générale de la Coopération internationale (DGIS), conçu pour incuber et accélérer le développement de modèles d’affaires inclusifs dans les systèmes agroalimentaires africains.

2SCALE s’appuie surtout sur les compétences locales pour mettre en œuvre le programme. Au Burkina Faso, l’équipe de 2SCALE a facilité, négocié et accompagné sept partenariats publics privés agrobusiness inclusifs autour de filières clés (manioc, maïs, soja, arachide, riz, légumes frais et volaille).

Il y a eu également plus de 460 milles tonnes de matières premières transformées, près de 200 milles exploitants agricoles ont amélioré leur niveau de productivité, plus de 5000 emplois créés, plus de 3 milliards de montant mobilisés ainsi qu’un réseau vaste, dynamique et bien structuré de 1 700 entreprises et 160 000 petits exploitants agricoles dans neuf régions du Burkina.

Un programme apprécié positivement par les bénéficiaires

Pour Nadine Koné, Directrice générale adjointe de SNV au Burkina Faso, 2SCALE n’est pas qu’un programme de développement. « 2SACLE est une plateforme qui catalyse et transforme les partenariats et l’environnement socioéconomique du Burkina Faso. Dans son approche de base de pyramide, 2SCALE a su donner de la place aux petits producteurs, aux femmes, aux jeunes et aux PME, et mieux les intégrer dans des chaines de valeur durables, compétitives et équitables » déclare-t-elle.

Richard Batiéno, Chef d’équipe pays de 2SCALE tire un bilan satisfaisant de la mise en œuvre du programme. « Le programme prend fin mais les acteurs pourront profiter de tout ce qu’ils ont pu acquérir » affirme –t-il.

Selon Mark de Leeuw, Conseiller social et économique à l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, 2SCALE a permis de constater qu’il est possible de traduire en des impacts concrets, la coopération entre les deux pays. « Il s’agit de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’amélioration des conditions d’inclusion des petits exploitants agricoles et des petites et moyennes entreprises dans les chaines de valeur ainsi que l’employabilité des jeunes et l’automatisation des femmes » relève-t-il.

Dr Amadou Dicko, Ministre délégué chargé des ressources animales et halieutiques, représentant le ministre d’Etat, ministre en charge de l’agriculture a salué les acquis engrangés à travers ce programme.

« Au cours de sa phase d’implémentation dans notre pays, le programme a tracé des sillons forts pour le renforcement des affaires dans le secteur de l’agroalimentaire. 2SCALE a su mettre en place un changement de système dans le paysage agroalimentaire nourrissant la collaboration, la synergie d’action et l’innovation dans la mise en relation entre producteurs, transformateurs et consommateurs » a-t-il indiqué.

Les bénéficiaires apprécient positivement le programme. « Il nous a permis d’assurer une production en quantité, d’élargir notre marché et créer des emplois. Ce programme a facilité l’approvisionnement et surtout le circuit d’écoulement de nos produits » confie Sabine Nana, PDG de la société agroalimentaire Naanalim. Des panels et une visite guidée des stands d’exposition ont permis aux participants d’échanger sur les perspectives.

