Burkina-Maroc-Afrique-Cinéma-Jury-Constitution

25e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga : Des Burkinabè vont présider des Jurys

Rabat, 26 mai 2025 (AIB)-Les Burkinabè François Akouabou Adianaga et Abraham Bayili vont présider respectivement les jurys du Prix des festivals africains et du prix de la critique cinématographique africaine lors de la 25e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga prévue du 21 au 28 juin prochain.

La 25e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) se tiendra du 21 au 28 juin prochain sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la ville du même non située à 120 km au sud-est de la capitale économique Casablanca.

Le jury officiel de la présente édition sera présidé par le réalisateur rwandais Joël Karekezi, étalon d’or de Yennenga lors de la 26è édition du Fespaco en 2019. Le jury sera composé de personnalités reconnues dans le monde des arts et du cinéma.

Notamment le cinéaste marocain Mohamed Ahde Bensouda, l’actrice et journaliste malienne Somé Fatoumata Coulibaly, la directrice du Festival Bangui, Sylviane Gboulou Mbapondo (République Centrafricaine) et le cinéaste sénégalais Clarence Thoms Delgando, rapporte la MAP en s’appuyant sur un communiqué de la Fondation du FICAK.

Selon le communiqué, le Prix des Festivals africains sera présidé par le responsable du département festival au Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco) François Akouabou Adianaga, avec comme membres, Sylvie Nwet, présidente du Festival Yara (Cameroun) et de Diaw Djibril, directeur du Festival Image du fleuve de Boghé (Mauritanie).

Le prix de la critique cinématographique africaine sera lui présidé par le président de l’Association des Critiques de Cinéma du Burkina Faso Abraham Bayili avec comme membres, Pierre Patrick Touko (Cameroun), et Yasmine Bouchraf (Maroc).

Pour ce qui est du jury de la compétition des courts-métrages, celui-ci, sera présidé par le Critique de cinéma et journaliste marocain Bilal Mermid, en compagnie de l’acteur cinématographique tchadien, Youssouf Djaoro et de la directrice du Festival international des femmes, Diara Moulidy (Mali).

Au sujet des prix des Ciné Clubs africains, ce dernier est composé de Saber BenR’houma qui en assure la présidence (Tunisie), avec Rachid Zaki (Maroc) et Daniel Atachali (Togo) en tant que membres.

Quinze films représentant 12 pays seront en lice pour décrocher les prix de la compétition officielle des longs métrages et quinze films courts (13 pays) concourent pour décrocher les prix de la compétition des courts-métrages.

Selon les organisateurs, la 25è édition sera marquée par la remise de six Prix dans cette catégorie, à savoir, le Grand Prix du festival baptisé Ousmane Sembene, le Prix du jury « Noureddine Saïl », le Prix de la mise en scène au nom du cinéaste burkinabè « Idrissa Ouédraogo », le Prix du scénario au nom de l’écrivain, journaliste et critique de cinéma égyptien « Samir Farid », le Prix du premier Rôle féminin au nom de l’actrice marocaine « Amina Rachid » et le Prix du premier Rôle masculin au nom de « Mohamed Bastaoui ».

La 25ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga est placée sous le thème « Du griot à l’algorithme, le cinéma évolue » et prévoit l’organisation d’une conférence sur le lien entre cinéma et intelligence artificielle dans le but d’appréhender les transformations profondes qui façonnent le monde. Le pays invité d’honneur est la Mauritanie.

Le Festival international du cinéma africain de Khouribga a été créé en 1977 soit 8 ans après le Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou par le regretté cinéaste marocain Noureddine Saïl.

Pour l’immense apport du fondateur au cinéma africain, un prix spécial Noureddine Saïl a été créé au Fespaco. Ce prix constitué d’une bourse de postproduction à Casa Film Lab d’une valeur de 50 000 euros (32 797 850 FCFA) a été attribué à la dernière édition du Fespaco au film « Broken drums » de Marcelin Bossou du Togo.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat