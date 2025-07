Journée nationale de l’arbre 2025

2000 plants pour débuter la campagne dans la région des Kuilsé

Korsimoro, 3 juillet 2025, (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre-Nord a procédé au lancement officiel de la 7eme édition de la journée nationale de l’arbre à l’échelle la région des Kuilsé, le 3 juillet 2025 dans la commune de Korsimoro. A cette occasion, 2000 plants d’espèces locales ont été mis en terre dans un espace protégé.

Lancée au niveau national le 21 juin dans la région du Nazinon, la 7ème édition de la journée nationale de l’arbre (JNA) 2025 a été officiellement lancée dans la région des Kuilsé le jeudi 3 juillet 2025 dans le village de Soundogo dans la commune de Korsimoro sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo.

Après une démonstration pratique de la mise en terre d’un plant, le colonel-Major s’est fait accompagner de Abdoul Fatao Soulga, un nouveau certifié de l’école dudit village pour mettre en terre le premier plant. Par ce geste, la première autorité de la région interpelle à nouveau les acteurs de l’éducation à planter un arbre pour célébrer le succès de leur enfant ayant réussi à un examen. « Il faut que cet élan de reverdissement de notre pays impulsé par les plus hautes autorités soit inculqué au enfants dès leurs bas âges. » a-t-il insisté. A leur, administratives, autorités coutumières, militaires et paramilitaires, populations mobilisés à cet effet ont mis en terre au total 2000 plants de diverses espèces qui ont été mis en terre sur une superficie de 2 ha protégée par un grillage. Il est annoncé l’équipement prochain du site d’un forage positif en vue de faciliter l’entretien de ces plants.

Parlant du thème « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés. » le gouverneur dans son discours de lancement a salué la cohésion et la résilience dont font preuve les populations avant de les inviter à soutenir la création des bosquets provinciaux, l’une des innovations de cette édition. Les innovations majeures de la JNA 2025 sont : « Une province, un bosquet à but médicinal », « Une école, un jardin botanique », « Un espace vert, un aménagement paysager », « Une commune, deux kilomètres de plantation d’alignement » et « L’heure patriotique pour reverdir le Faso ».

Le chef du village, le propriétaire terrien et le préfet, président de la délégation spéciale communale de Korsimoro ont, dans leur intervention, soutenu l’initiative de reboisement de ce jour et ont rassuré de leur implication pour la survie des plants.

Pour le directeur régional des eaux et forêts, il est attendu pour cette campagne la mise en terre de plus de 300 000 plants à travers la région du Centre-Nord. Au plan national 20 millions de plants attendus.

Agence d’Information du Burkina

AIO