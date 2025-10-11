20 ans ISTID : Les anciens et actuels étudiants offrent deux tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 11 oct. 2025 (AIB)-À l’occasion de la célébration de ses vingt (20) ans d’existence, les anciens et actuels étudiants de l’Institut des sciences et techniques de l’information documentaire (ISTID) ont, ce samedi 11 octobre, apporté sa contribution à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », à travers un don de deux tonnes de ciment et la mobilisation d’une main-d’œuvre volontaire pour l’occasion.

L’initiative « Faso Mêbo », portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, vise à impliquer chaque citoyen dans l’aménagement urbain et la construction d’un Burkina Faso nouveau. C’est dans cette dynamique que les anciens et actuels étudiants de l’ISTID ont voulu marquer sa solidarité et son engagement citoyen.

« Cette année, nous célébrons les 20 ans de notre école, l’Institut des sciences et techniques de l’information documentaire (ISTID), qui forme des archivistes, des documentalistes et des bibliothécaires.

À cette occasion, nous avons jugé bon de faire un geste significatif. Nous avons offert deux tonnes de ciment et mobilisé de la main-d’œuvre pour appuyer Faso Mêbo », a confié la présidente du comité d’organisation (PCO), Traoré Malo Nawomi.

Pour elle, c’est une manière pour ces étudiants de montrer que chaque citoyen, quelle que soit sa position ou ses moyens, peut contribuer à la construction du pays. « Nous ne voulions pas rester en marge », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes passées à Faso Mêbo pour célébrer l’initiative du Président du Faso, qui est louable. En tant que gardiennes de la mémoire et de la connaissance, nous ne pouvions pas rester en dehors d’une action aussi patriotique. Nous avons voulu, par ce geste, apporter notre pierre à l’édifice national. Nous lançons un appel à toute la population, aux institutions et aux écoles à suivre cet exemple en contribuant, que ce soit par des dons ou par la main-d’œuvre. Le pays a besoin de tous ses fils et filles pour se construire », a déclaré la secrétaire générale du comité d’organisation, Zoungrana Diallo Abibata.

À travers ce geste fort, l’ISTID démontre une fois de plus que l’éducation et la connaissance doivent aller de pair avec l’action citoyenne et la solidarité nationale. En participant activement à l’initiative « Faso Mêbo », l’institut souhaite inspirer d’autres structures à suivre cet exemple de patriotisme concret, afin de bâtir ensemble un Burkina Faso plus beau, plus uni et plus prospère.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

OS/ATA