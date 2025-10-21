‎Burkina-ISTID-Archives-Nationales

‎ 20 ans de l’ISTID : hommage et reconnaissance aux bâtisseurs de l’institution

‎Ouagadougou, 20 oct. 2025 (AIB)-Les anciens et actuels étudiants de l’Institut des sciences et techniques de l’information documentaire (ISTID) ont célébré, le samedi 18 octobre 2025, au sein des Archives nationales, le 20e anniversaire de leur établissement, au cours d’une cérémonie placée sous le signe de la reconnaissance et de la mémoire.

‎La cérémonie a été marquée par une conférence sur le thème « Les archives à l’ère du numérique », animée par le nouveau directeur général de l’ISTID, M. Pascal SOUBEIGA, avec la modération de Mme Habibou OUATTARA, enseignante à l’Institut.

‎Cette célébration consiste à rendre hommage à tous ceux et celles qui ont contribué, depuis la création de l’ISTID, à son rayonnement académique et professionnel .

L’ISTID est la première école privée au Burkina Faso à former des archivistes, des documentalistes et des bibliothèques. Elle a à son actif aujourd’hui plus de 400 personnes formées à ces métiers.

‎Au cours de la cérémonie, plusieurs attestations de reconnaissance et cadeaux symboliques ont été remis à des récipiendaires.

‎Des attestations à titre posthume ont honoré quatre enseignants disparus notamment feu Ibrahim CISSE; Feu Martin SAKA, Feu Edouard SAWADOGO et Feue Germaine SAWADOGO. D’autres distinctions ont été décernées à la fondatrice Mme Thérèse Hien de l’ISTID, au directeur général sortant Djibrilou TAMBOURA, au comité d’organisation, ainsi qu’à l’ensemble des enseignants de l’Institut.

‎Un hommage particulier a été rendu au surveillant général M. Nikiema Maxime, décrit comme « le point focal de l’institution », pour son engagement et sa disponibilité, à travers une attestation et un présent.

‎La cérémonie s’est clôturée par le soufflage symbolique des bougies marquant les 20 ans de l’ISTID, suivi d’une photo de famille, d’un partage de repas et de moments d’échanges fraternels entre promotionnaires.

‎Agence d’information du Burkina

‎OS/ATA